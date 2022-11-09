Защита Елжана Биртанова подала апелляционные жалобы на приговор

Адвокаты экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова подали в вышестоящую судебную инстанцию апелляционные жалобы на приговор Сарыаркинского суда №2, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил адвокат Биртанова Дмитрий Куряченко, срок опротестования приговора истекает 12 ноября. На сегодня предварительные апелляционные жалобы подали адвокаты экс-министра Серик Сагалиев и Дмитрий Куряченко. Остальные защитники тоже готовят жалобы для подачи в вышестоящую инстанцию – городской суд Астаны.

По данным Куряченко, защита Елжана Биртанова обжалует ту часть приговора, где суд признал его виновным, – это злоупотребление должностными полномочиями.

Приговор Елжану Биртанову и бывшему вице-министру здравоохранения РК Олжасу Абишеву в Сарыаркинском суде №2 города Астаны огласили 28 октября. Суд признал Биртанова невиновным по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации. И признал виновными обоих подсудимых по эпизоду о превышении должностных полномочий. Как отметил судья, Абишев и Биртанов "приняли нерабочую платформу, подписали акт выполненных работ, тогда как данная работа фактически не была выполнена". После суда Биртанов заявил о намерении обжаловать эту часть приговора.