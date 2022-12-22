Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте

Находящийся в Узбекистане с государственным визитом президент Касым-Жомарт Токаев 22 декабря 2022 года посетил мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале Акорды, мавзолей, в котором похоронен выдающийся сын казахского народа Толе би, был построен в первой половине XV века.

Фото: Telegram/bort_01



Архитектурный комплекс является одной из известных достопримечательностей узбекской столицы.



Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан 21 декабря 2022 года. В международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В Ташкенте президент Казахстана возложил цветы к монументу Независимости, расположенному в парке "Янги Узбекистон", а также посадил дерево на аллее почетных гостей в резиденции лидера Узбекистана.