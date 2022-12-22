Казахстан и Узбекистан являются ведущими партнерами в Центральной Азии – эксперт

В этом году товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг 5 млрд долларов. В рамках государственного визита Токаева в Ташкент ожидается поднять эту планку еще выше - до 8 млрд. Что это нам даст, рассказал эксперт КИСИ при президенте РК Вячеслав Додонов, сообщает Zakon.kz.

- Вячеслав Юрьевич, на казахстанско-узбекском бизнес-форуме в Ташкенте, в котором принял участие Касым-Жомарт Токаев, решено подписать ряд соглашений и документов на сумму более 8 млрд долларов. Как вы думаете, в какие сферы совместного сотрудничества будут направлены эти средства, и каких результатов принесут такие шаги для экономики нашей страны?



- В данном случае уместно будет сказать не только о Казахстане, но и обеих странах. Начнем с торговли.

Узбекистан является одним из значимых партнеров Казахстана во внешней экономической деятельности в целом и внешней торговле в частности. То есть, если мы говорим о регионах Центральной Азии - четырех постсоветских государствах - то Узбекистан среди них самый крупный наш торговый партнер. Об этом говорит и тот факт, что в прошлом году на Узбекистан пришлось около 61% внешней торговли Казахстана со странами региона.

Торговля при этом очень интенсивно развивается. Например,в 2016 году объем торговли между обеими странами измерялся в 1,5 млрд долларов, а к 2021 году увеличился более, чем в два раза. А в этом году, как отмечалось на нынешней встрече глав государств в Ташкенте, планируется выход уже на пять миллиардов долларов.

Хотел бы отметить, что Узбекистан является крупным торговым партнером Казахстана не только среди стран региона, но и среди всех стран мира: по итогам 2021 года он занял шестое место среди наших торговых партнеров и на него приходится 3,8% внешней торговли Казахстана.

Это достаточно высокая позиция, отражающая значительный прогресс двусторонней торговли. Для сравнения: 10 лет назад Узбекистан занимал только 16 место с удельным весом 1,5%. По этим показателям можно судить, насколько интенсивно развиваются связи между двумя странами

- А Казахстан для Узбекистана тоже является крупным торговым партнером?

- Однозначно, это процесс взаимовыгодный. По данным узбекской статистики, с 2000 по 2021 год доля Казахстана во внешней торговле Узбекистана выросла с 5,1% до 9,3%. Удельный вес Казахстана в узбекском экспорте увеличился до 7,1%, в импорте - до 10,8%. Это говорит о том, что Казахстан для Узбекистана тоже является очень значимым торговым партнером. Ели не ошибаюсь, Казахстан третий ведущий торговый партнер Узбекистана после Китая и России.

- Можно ли то же самое сказать касательно инвестиционных вливаний?

- Здесь картина немного другая. В силу объективных причин Узбекистан не является крупным инвестором казахстанской экономики, но Казахстан и в отношении этой страны, и в отношении других государств региона является значимым инвестором. У нашей страны положительная позиция в двустороннем обмене инвестициями.

Из Казахстана в Узбекистан направляется значительно больше инвестиций, чем из Узбекистана в Казахстан и этот процесс тоже активно интенсифицируется за последние годы. По данным Национального банка РК, в Узбекистане накоплено почти миллиард долларов казахстанских инвестиций.

- Каких именно инвестиций?

- Всех видов. 10 лет назад - по итогам первого полугодия 2013 года - этот показатель был в 3,5 раза меньше, поэтому можно сказать, что и в этой сфере идет очень активное сотрудничество. Узбекистан является одним из быстрорастущих мест приложения казахстанских инвестиций.

К примеру, с 2015 года валовый приток прямых инвестиций из Казахстана в Узбекистан был невелик, даже близок к нулю, но в последующем он сильно увеличился и в 2021 году составил почти 150 млн долларов в год. То есть этот показатель на протяжении последних лет постоянно рос, что опять же говорит о том, что двустороннее сотрудничество активно развивается и в данном случае Казахстан является достаточно значимым инвестором для Узбекистана.

С другой стороны, Узбекистан тоже считается нашим важным партнером среди всех зарубежных локаций, куда направляются казахстанские инвестиции, и входит в первую десятку географических направлений приложения казахстанских инвестиций.

- Сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном идет в основном в сфере торговли и инвестиций или есть другие точки приложения?

- Разумеется, есть и другие приоритетные направления, например, торговля услугами. Она тоже достаточно велика. По итогам 2021 года у нас с Узбекистаном товарооборот услугами составил более 500 млн долларов. В данном случае Казахстан, как и в торговле товарами, является нетто-экспортером и имеет положительный торговый баланс в этом виде сотрудничества. В прошлом году наша страна экспортировала услуг в Узбекистан на 350 млн долларов, импортировала на 150 млн.

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Совместное предпринимательство - тоже важный аспект сотрудничества. Опять же на встрече в Ташкенте приводились цифры по совместным казахстанско-узбекским предприятиям. На начало этого года количество зарегистрированных предприятий с участием капитала из Узбекистана составило 2209, действующих предприятий - 1479. Это большой удельный вес, соответствующий почти 6% от общего количества предприятий с иностранным капиталом, которые действуют в Казахстане.

Как видим, Узбекистан является важным внешнеэкономическим партнером Казахстана и это проявляется во всех основных сферах сотрудничества – торговле товарами, торговле услугами, в инвестициях, совместном предпринимательстве. Конечно, существует еще значительный потенциал дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и в этой связи визит президента Казахстана в Узбекистан имеет большое значение.

Те направления, по которым, как ожидается, будут подписаны договоры и соглашения, наиболее актуальны для обеих стран. Речь идет о промышленной кооперации. Для Казахстана это в первую очередь важно в части развития обрабатывающей промышленности. Это то, в чем силен Узбекистан. Мы все прекрасно знаем, что там расположены крупные машиностроительные заводы с различным иностранным участием и прочие производства в сфере обрабатывающей промышленности, опыт которых был бы полезен для развития обрабатывающей промышленности Казахстана.

- Казахстанская сторона в лице министра торговли и интеграции выразила в Ташкенте большую удовлетворенность по поводу создания совместных строительных проектов. Но насколько надежны наши компании, ведь со стороны населения нередко предъявляются претензии к качеству строительства того же жилья.

- Как бы то ни было, но сфера строительства в Казахстане традиционно сильна, поэтому то, что сейчас в Ташкенте действуют предприятия с участием казахстанских строительных компаний и обозначаются дальнейшие направления сотрудничества в данной плоскости, является логическим продолжением, естественным ходом развития и этой отрасли, и потребностей экономик двух стран. Надо понимать, что, помимо жилищного строительства, существуют еще крупные инфраструктурные проекты, которые тоже необходимо реализовывать с участием наших строительных компаний, наработавших в этом деле немалый опыт.

Ну и, конечно, совершенно очевидными и актуальными направлениями взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном являются проекты в области сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, совместной переработки, торговли продуктами и их транзита на рынки третьих стран.