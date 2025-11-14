Флаги Казахстана и Узбекистана, фото президентов: как украсили Ташкент к визиту Касым-Жомарта Токаева

В Ташкенте готовятся к визиту главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом сегодня, 14 ноября 2025 года, рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что 14-15 ноября Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Шавката Мирзиёева посетит с государственным визитом Узбекистан.

Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

В Telegram-канале Акорды в пятницу показали, как готовятся к визиту Касым-Жомарта Токаева в столице Узбекистана.

Судя по кадрам, улицы Ташкента и высотные здания украсили флагами Казахстана и Узбекистана, а LED-экраны – фотографиями Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева.

"Уважаемый Касым-Жомарт Токаев, добро пожаловать в Узбекистан с государственным визитом!" – приветствуют нашего президента в Ташкенте.

11-12 ноября 2025 года Касым-Жомарт Токаев с госвизитом посетил Россию. Тогда Москву тоже украсили флагами Казахстана и РФ. Также цветами казахстанского флага окрасили Останкинскую телебашню.