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Более 72 млрд тенге вернули прокуроры Казахстана в госказну

деньги Фото: Zakon.kz
Первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев на специальном брифинге рассказал об итогах работы надзорного ведомства за год, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в рамках защиты общественных интересов по актам прокуроров устранено свыше 14 тысяч нарушений в сферах экономики, госзакупа, труда, защиты детей, здравоохранения, экологии.

"К различным видам ответственности привлечено порядка 23 тысяч лиц. Основную массу или 60% составляют госслужащие", - сказал Тимур Ташимбаев.

Так, по его словам, при проверке "Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" выявлены факты закупа некачественной техники по завышенным ценам.

В Актюбинской области передвижной комплекс "скорой помощи" приобретен по цене в четыре раза превышающей его таможенную стоимость: при рыночной цене в 16,6 млн тенге, закупили за 73 млн тенге.  

Аналогичные схемы хищений имели место еще в девяти регионах страны по указанным фактам расследуется 15 уголовных дел. Речь идет об Алматы, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, ВКО, ЗКО, Жамбылской и Павлодарской областях.

Также, по его словам, завершаются актуальные проверки в АО "АрселорМитталТемиртау", "Фонд развития промышленности", НК "Казавтожол" и Комитете автомобильных дорог.

"Мерами прокурорского реагирования государству возмещено порядка 72 млрд тенге и возвращены 1,5 млн гектар неиспользуемых земель. Сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до 8 млн гектар. Только в Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях 11 тысячам пайщикам возвращены свыше 500 тысяч гектар земель. На сегодня осуждено 9 виновных лиц. К примеру, в СКО к 6 годам лишения свободы осужден руководитель предприятия за мошеннические действия с землями свыше 800 пайщиков. Кроме того, участвуя в судах защищены интересы государства еще на 33 млрд тенге".Тимур Ташимбаев

9 декабря стало известно, что прокуроры вернули государству 1,5 млн га неиспользуемых земель в 2022 году. 

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