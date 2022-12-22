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"Не нужна такая машина": из-за штрафов костанаец разбил стекла своего авто

"Не нужна машина": из-за штрафов костанаец разбил стекла своего авто Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
22 декабря недовольный штрафами костанаец разбил стекла своего авто. Мужчина прибегнул к таким действиям после того, как его машину собирались отправить на специализированную стоянку, сообщает Zakon.kz.

По данным страж порядка, владельца ВАЗ остановили сотрудники патрульной полиции. За ним числилось два штрафа за грубые нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, как уточнили полицейские, при проверке документов у водителя отсутствовал страховой полис.

На заявление, что машину отправят на специализированную стоянку, водитель отреагировал неадекватно. При составлении протокола об административном правонарушении он разбил стекла своего авто со словами: "Не нужна мне такая машина!".

"За нарушение общественного порядка решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства".Пресс-служба ДП Костанайской области

В результате автомобиль все-таки был помещен на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, что казахстанский блогер Нурдаулет Бектурсын, более известный как NNN, со своим другом разбили автомобиль стоимостью 30 миллионов тенге, снимая видео в Instagram.

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