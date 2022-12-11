Блогер во время съемки видео разбил авто стоимостью 30 миллионов

Казахстанский блогер Нурдаулет Бектурсын, более известный как NNN, со своим другом разбили автомобиль стоимостью 30 миллионов тенге, снимая видео в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Блогер снимал видео, в котором машина ехала навстречу молодому человеку и протаранила рулоны туалетной бумаги под ним. Цель — выбить из-под ног блогера рулоны так, чтобы он приземлился на землю невредимым. После успешного завершения трюка камера направляется в сторону автомобиля Mercedes. Оказалось, после тарана рулонов бумаги водитель не смог справиться с управлением автомобилем.

Никто из участников видео не пострадал. Машина уехала на эвакуаторе.



