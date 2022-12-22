Советы юриста: о рисках, на которые идут казахстанцы при покупке смартфонов в ломбардах

Стоит ли покупать смартфоны и компьютеры в техно-ломбардах и комиссионных магазинах, что скрывается за привлекательной ценой и можно ли вернуть товар, если он вышел из строя. Каковы риски приобретения товаров в ломбардах и комиссионных магазинах, выяснял Zakon.kz.

Деятельность ломбардов и комиссионных магазинов в крупных городах Казахстана достаточно активна. Согласно справочникам, только в Астане действует 597 ломбардов и 132 комиссионных магазина. В Алматы – 593 ломбарда и 167 комиссионных магазинов. Разница этих структур лишь в том, что комиссионки изначально берут товар на реализацию, а ломбард – выдает заем под залог вещи.



Подавляющая часть ломбардов и комиссионок специализируется на работе с ювелирными изделиями, дорогих шубах, бытовой техникой в хорошем состоянии, антиквариате, ценных монетах и пр. Но есть и такие, кто реализует бытовую технику, ноутбуки и смартфоны. Пользователи обращаются за ссудами в ломбарды в тот момент, когда им срочно необходимы деньги. В МФО или банки они не могут пойти, к примеру, из-за закредитованности, либо по какой-то иной причине. А для получения кредита в ломбарде им требуется лишь предоставить максимально ликвидное имущество. В результате в ломбарды несут, например, дорогие гаджеты, которые в экстренном случае, если клиент не выкупит их вовремя, можно купить по цене, гораздо ниже рыночной.



Занятная история

Эльмира Киматова – руководитель департамента по защите прав потребителей по ЗКО рассказала, что минувшей весной в Уральске произошла история, когда женщина купила смартфон в кредит в техно-ломбарде за 55 тысяч тенге, а через два месяца на его экране появилась заставка: "Смартфон заблокирован до оплаты долга" и телефон перестал функционировать.



Смартфон женщина купила в апреле 2022 года, и до сих пор не может вернуть обратно деньги, потраченные на его покупку. Оказалось, что первый покупатель, который сдал злополучный смартфон в ломбард, сам оформил его в кредит, а когда, видимо, потребовались деньги, сдал его в техно-ломбард, а про кредит либо забыл, либо не было возможности оплачивать. Эти обстоятельства выяснились в суде, когда женщина обратилась в департамент по защите прав потребителей по ЗКО с просьбой помочь вернуть деньги за смартфон, который заблокировался.



По словам заявительницы, главным критерием покупки смартфона в ломбарде стала его цена, которая была значительно ниже, чем в магазинах. В техно-ломбарде он стоил 55 тысяч тенге, и женщина оформила его в кредит. Ежемесячный платеж составил 5700 тенге на 12 месяцев. Общая сумма смартфона в кредит обошлась покупательнице в 68 500 тенге. После того, как смартфон заблокировался, женщина обратилась в ломбард, где она его купила, и продавец в ломбарде пояснила, что они не являются хозяевами этого телефона и рекомендовали обращаться непосредственно к первому продавцу. При этом контактов человека, сдавшего этот смартфон в техно-ломбард, женщине не сообщили.



Судебный переполох или когда без смартфона – нет работы

"Когда заявление оказалось в суде, там обратили внимание на то что, когда женщина покупала смартфон, к нему была приложена квитанция, в которой говорилось, что все вопросы, связанные с этой покупкой, решаются в арбитражном суде. Специалисты департамента нашли в Уральске филиал республиканского арбитражного суда и отправили туда уже новое исковое заявление по делу злополучного смартфона. Но там выяснилось, что для того, чтобы арбитражный суд рассмотрел это дело, женщине нужно оплатить 20 МРП (61 260 тенге) в качестве регистрационного сбора и арбитражный сбор – 25 тысяч тенге. Получалось, что женщине, чтобы вернуть свои 55 тысяч тенге, нужно оплатить больше 80 тысяч тенге", – рассказала глава департамента Эльмира Киматова.

По ее словам, специалисты департамента отправили частную жалобу через судебный кабинет в областной суд ЗКО. Через некоторое время коллегия областного суда удовлетворила частную жалобу, и заявление отправили в Уральский городской суд №2.



В суде женщина рассказала, что по профессии является воспитательницей детского сада, но ее не берут на работу, потому что нет смартфона. Телефон нужен чтобы постоянно находиться на связи с родителями детей и руководством детского сада. Лишившись смартфона, она лишилась и работы.



23 ноября 2022 года Уральский городской суд вынес решение в пользу женщины, купившей смартфон в техно-ломбарде, но деньги, потраченные на смартфон, ей так и не вернули. У ответчиков есть месячный срок, чтобы выполнить решение суда.



Закона нет, но вы держитесь

Председатель правления "Национальной лиги потребителей Казахстана" Светлана Романовская на вопросы корреспондента Zakon.kz о рисках покупки товаров в техно-ломбардах объяснила, что деятельность этих организаций, которые продают и выкупают технику в Казахстане не урегулирована.



"Сейчас все риски несут те люди, кто покупает товар в таких ломбардах. Чем отличается ломбард от комиссионного магазина? Тем, что в комиссионном магазине людям вернут деньги за их товар, только тогда, когда он будет продан. В ломбарде же деньги за товар человеку отдают сразу, после этого он уходит и больше в ломбард может не вернуться, и это никак не урегулировано законодательством. Комитет по защите прав потребителей по таким ситуациям вам не сможет дать ответа, как действовать, потому что это новый вид деятельности, раньше ломбарды этим не занимались (покупкой и продажей электроники – Прим. zakon.kz). Человек, который приобретает товар в ломбарде, должен понимать, что он покупает непроверенную вещь на свой страх и риск. Сейчас техно-ломбарды находятся на той же стадии, где раньше находилась Интернет-торговля, когда она только начиналась – она тоже никак не регулировалась, а сейчас есть три статьи в Законе "О защите прав потребителей", которые гарантируют обмен товара, полную достоверную информацию и так далее", – отметила Светлана Романовская.

По ее словам, несмотря на то, что деятельность техно-ломбардов не регулируется законодательством, на продавцов таких ломбардов все же распространяется действие статей 7 и 9 Закона "О защите прав потребителей". Согласно этим статьям продавцы не должны вводить покупателей в заблуждение.



"Покупатели имеют право сделать осознанный выбор. При покупке в техно-ломбарде, если потребитель в чем-то сомневается, он имеет право вернуть товар в течение 14 дней, даже если товар качественный, но ему не подошел или чем-то его не устраивает. Точно также, если товар некачественный – потребитель согласно ст.15 Закона "О защите прав потребителей" может потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, устранения недостатков товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков, замены товара на аналогичный и возврата уплаченной за товар денежной суммы", – говорит Светлана Романовская.

По ее мнению, деятельность техно-ломбардов необходимо так регулировать, как и деятельность других участников рынка.

"Я считаю, что продавца в ломбарде надо приравнять к продавцу в магазине, чтобы даже если они продают вещь, бывшую в употреблении, они предупреждали об ее потребительских свойствах", – говорит Романовская.

Эксперт также советует при покупке такого товара необходимо в обязательном порядке брать чек. Если Вы покупаете какую-то бытовую технику нужно спросить предыдущий чек, где она была приобретена и техпаспорт на нее. Если техпаспорта нет – то вещь может оказаться краденной. Этот момент крайне важен. Особенно внимательны, должны быть те, кто покупает смартфоны или айфоны.



"Насколько я знаю, каждая вещь в ломбарде проверяется: краденная она или нет, на технике есть серийные номера. И если люди, у кого пропала вещь, придут и напишут заявление в полицию, то ломбард будет обязан вернуть ее. Если в этот момент товар уже кто-то приобрел, то ему придется вернуть ее владельцу, а заодно объяснить, откуда у него краденая вещь. Конечно, потом можно будет доказывать в суде, что вы купили в ломбарде. Но риск оказаться в неприятной ситуации все же существует. К тому же доказывать что-то в суде – это ваши время, и нервы. Лучше чтобы товар был с техпаспортом, потому что там указан серийный номер и сразу понятно, что вещь была приобретена законно. Тем самым Вы себя обезопасите",– объяснила Светлана Романовская.

Приобретая смартфон или ноутбук в ломбарде необходимо также помнить, что чем дешевле цена на товар, тем дольше его использовали. Даже если он при первичной проверке нормально функционировал – это не дает никаких гарантий, что он прослужит долго.

И то, что законодательство сейчас не контролирует деятельность техно-ломбардов, говорит о том, что в городах Казахстана работают техно-ломбарды, продавцы в которых вряд ли читали Закон "О защите прав потребителей" и в случае выхода товара из строя вам вернут затраченные впустую деньги.



Топ-7 советов от юриста

Подводя итог, еще раз отметим советы специалистов, рекомендующих не совершать следующие ошибки:



необходимо понимать, что чем меньше цена на бывший в употреблении товар в ломбарде, тем больше времени его использовал предыдущий владелец;

ломбард не предоставляет гарантии – вы приобретаете ее на свой страх и риск. Купленный предмет нельзя вернуть обратно даже при наличии чека или квитанции;

тщательно проверяйте каждый предмет на наличие повреждений, дефектов или других изъянов до того, как заплатите за него деньги;

требуйте чек на приобретенный товар;

большинство ломбардов имеют очень ограниченную политику возврата, потому здесь часто можно увидеть табличку "без возраста денег". Поэтому обязательно спросите конкретно обо всех аспектах любой политики возврата, которую они могут иметь;

если покупаете технику, обязательно узнайте, как включить инженерное меню в нужном вам телефоне, оно позволит вам проверить основной функционал;

будьте бдительны, в недобросовестном ломбарде может оказаться краденый телефон.

Топ рекомендаций, что делать, чтобы избежать риски

Выясните, есть ли в ломбарде гарантия на б/у товары. Во многих ломбардах и комиссионных магазинах действует гарантия на товары б/у, чаще всего срок гарантии не превышает недели, но этого вполне достаточно, чтобы полностью проверить любую технику. Помимо гарантии ломбарда, комиссионный товар может быть еще и на гарантии того магазина, в котором его покупали новым, в этом случае вы будет подстрахованы вдвойне.

Очень важно уметь ориентироваться в ценах. Часто бывает такое, что некоторые товары выставлены по завышенным ценам, связано это, чаще всего, с тем, что товар на витрине находится достаточно давно и его вовремя не уценили. Для того чтобы определить цену можно воспользоваться приложениями в телефоне, чтобы посмотреть среднюю цену нового товара. Этой информации будет достаточно, чтобы понять, насколько адекватна цена комиссионного товара.

Важная характеристика комиссионного товара – это его состояние. Не стоит гнаться за низкой ценой, пренебрегая состоянием товара. Попадаются комиссионные товары, которые практически полностью отслужили свой ресурс и даже если они и стоят дешево, то через пару недель окажется, что деньги все-таки выброшены на ветер. Выбирайте технику, которая сможет послужить вам требуемый срок.

Часто в ломбардах встречается абсолютно новая техника с хорошей скидкой, чеком и гарантией, такая техника появляется в тех случаях, когда кто-то оформляет новый товар в кредит и тут же закладывает его в ломбард, а потом не выкупает. Поэтому совсем отказываться от покупок в ломбарде не стоит, но при этом нужно быть предельно внимательным.

Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе, рассказали в Комитете по защите прав потребителей МТИ РК.







