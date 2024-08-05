Названы ошибки при зарядке смартфонов, которые медленно их убивают

Если ежедневно заряжать смартфон неправильно, то это может вывести его из строя. Так считает технический директор сервиса по прокату зарядных устройств Илья Казаков, сообщает Zakon.kz.

Какие ошибки чаще всего допускают при использовании гаджетов, он рассказал "Газете.Ru".

По словам Казакова, первая ошибка – всегда заряжать телефон до 100%.

"Современные аккумуляторы телефонов рассчитаны на точное количество циклов зарядки, и чтобы они прослужили дольше, рекомендуется никогда не заряжать до 100%. Дело в том, что если вы всегда заряжаете батарею до 100%, эти циклы закончатся раньше. Есть общее правило – полностью заряжать аккумулятор один раз в месяц и поддерживать уровень заряда от 20 до 80% в остальное время", – объяснил он.

Еще одна ошибка – полностью разряжать батарею.

"Раньше считалось, что нужно дать аккумулятору полностью разрядиться, прежде чем заряжать его снова. Это правило работало, когда аккумуляторы были никелевыми. Сегодня батареи телефонов литиевые, и специалисты, наоборот, рекомендуют никогда не разряжать их "в ноль", – пояснил специалист.

Многим удобно заряжать телефон ночью, но это вредно для батареи. Вы ее перезаряжаете, и к тому же не можете уследить за перегревом устройства.

"Помимо этого, не нужно разряжать аккумулятор телефона, пользуясь им, и одновременно пытаясь его зарядить. Это приводит к перенапряжению аккумулятора, который пытается делать два дела одновременно. Если вам кто-то звонит, отключите телефон от зарядки, ответьте и продолжите процесс позже", – рекомендовал эксперт.

Кроме того, если вы постоянно то и дело заряжаете гаджет, скорее всего, батарея прослужит вам меньше, чем должна. Лучший способ этого избежать – заряжать аккумулятор только тогда, когда это действительно необходимо: то есть, когда уровень заряда ниже 20%, но выше как минимум 5%.

"Один из главных врагов аккумуляторов – тепло, и, заряжая телефон в чехле, вы удерживаете вырабатываемое тепло. Это приведет к нагреванию аккумулятора и других внутренних компонентов телефона. Перед зарядкой снимите с устройства чехол, чтобы дать батарее "подышать", – отметил он.

У каждого телефона есть совместимое зарядное устройство, которое не стоит заменять первым попавшимся аналогом. Если вы используете неподходящую зарядку и кабель, мощность энергии, передаваемой в аккумулятор, может быть слишком большой или слишком маленькой. Это может привести к перегреву устройства или очень медленной зарядке. Лучшее зарядное устройство для вашего телефона – то, которое вы получили вместе с ним при покупке.

"Многие пользователи часто заряжают смартфоны от ноутбука. Это занимает больше времени и не активирует функцию быстрой зарядки. Лучше всегда заряжать телефон от розетки или портативного аккумулятора с оригинальным кабелем", – резюмировал специалист.

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