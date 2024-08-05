Названы ошибки при зарядке смартфонов, которые медленно их убивают
Какие ошибки чаще всего допускают при использовании гаджетов, он рассказал "Газете.Ru".
По словам Казакова, первая ошибка – всегда заряжать телефон до 100%.
"Современные аккумуляторы телефонов рассчитаны на точное количество циклов зарядки, и чтобы они прослужили дольше, рекомендуется никогда не заряжать до 100%. Дело в том, что если вы всегда заряжаете батарею до 100%, эти циклы закончатся раньше. Есть общее правило – полностью заряжать аккумулятор один раз в месяц и поддерживать уровень заряда от 20 до 80% в остальное время", – объяснил он.
Еще одна ошибка – полностью разряжать батарею.
"Раньше считалось, что нужно дать аккумулятору полностью разрядиться, прежде чем заряжать его снова. Это правило работало, когда аккумуляторы были никелевыми. Сегодня батареи телефонов литиевые, и специалисты, наоборот, рекомендуют никогда не разряжать их "в ноль", – пояснил специалист.
Многим удобно заряжать телефон ночью, но это вредно для батареи. Вы ее перезаряжаете, и к тому же не можете уследить за перегревом устройства.
"Помимо этого, не нужно разряжать аккумулятор телефона, пользуясь им, и одновременно пытаясь его зарядить. Это приводит к перенапряжению аккумулятора, который пытается делать два дела одновременно. Если вам кто-то звонит, отключите телефон от зарядки, ответьте и продолжите процесс позже", – рекомендовал эксперт.
Кроме того, если вы постоянно то и дело заряжаете гаджет, скорее всего, батарея прослужит вам меньше, чем должна. Лучший способ этого избежать – заряжать аккумулятор только тогда, когда это действительно необходимо: то есть, когда уровень заряда ниже 20%, но выше как минимум 5%.
"Один из главных врагов аккумуляторов – тепло, и, заряжая телефон в чехле, вы удерживаете вырабатываемое тепло. Это приведет к нагреванию аккумулятора и других внутренних компонентов телефона. Перед зарядкой снимите с устройства чехол, чтобы дать батарее "подышать", – отметил он.
У каждого телефона есть совместимое зарядное устройство, которое не стоит заменять первым попавшимся аналогом. Если вы используете неподходящую зарядку и кабель, мощность энергии, передаваемой в аккумулятор, может быть слишком большой или слишком маленькой. Это может привести к перегреву устройства или очень медленной зарядке. Лучшее зарядное устройство для вашего телефона – то, которое вы получили вместе с ним при покупке.
"Многие пользователи часто заряжают смартфоны от ноутбука. Это занимает больше времени и не активирует функцию быстрой зарядки. Лучше всегда заряжать телефон от розетки или портативного аккумулятора с оригинальным кабелем", – резюмировал специалист.
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