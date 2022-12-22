В Астане на улице, где сбили ребенка, подключат фонари

В Астане на улице, где сбили ребенка, до нового года подключат фонари, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия" 19 декабря астанчане перекрыли неосвещенную дорогу, где был сбит восьмилетний школьник. Так местные жители попытались обратить внимание городских властей на проблемный участок.



По мнению родителей, это произошло из-за отсутствия освещения на улице.



Восьмилетнего школьника сбили вечером. Водитель его просто не заметила. Благо, ребенок не получил серьезных травм.



"Загорелся зеленый свет, сын пошел, автомобиль тоже двигался, поворачивал налево и сбил ребенка. Нет освещения никакого, темно, не видно. Из-за этого получаются такие случаи". Отец сбитого мальчика Асхат Сайлиханов

Видеокамер на пешеходном переходе нет. Но в рамках досудебного расследования сотрудники полиции заявляют, что мальчик начал переходить дорогу на красный сигнал светофора.

"В момент пересечения данного перекрестка на данном пересечении уличное освещение полностью отсутствовало. Если было бы уличное освещение на перекрестке, возможно, водитель мог бы предотвратить наезд на пешехода". Заместитель начальника Управления оперативной полиции ДП города Нуралан Уваев

Жительница района говорит, что на этом участке дороги уже не раз сбивали детей и даже педагогов. Освещения на улице нет уже довольно давно. Но проблема не только в этом, но и в светофоре, который работает с перебоями. Для его функционирования пришлось подключить электрический генератор.

"Здесь часто случаются ДТП, сбивают не только детей, но и учителя под машины попадали. Проблема действительно актуальна, и ее надо решать. Мы хотим, чтобы наши дети возвращались из школы живыми и невредимыми". Жительница города Зиуар Жуманова

В отделе капитального строительства сооружений транспортной инфраструктуры заявили, что до нового года подключат фонари.

"На данный момент ведутся работы по восстановлению кабельных линий и подключения уличного освещения по постоянной схеме. В кратчайшие сроки уличное освещение будет функционировать в полном объеме". Главный специалист отдела капитального строительства транспортной инфраструктуры Астаны Азамат Карагозин



