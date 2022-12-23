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Байден считает, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией

Байден считает, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией Фото: Twitter.com/POTUS
На пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией, сообщает Zakon.kz

"Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению... позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира", - сказал президент США.

Байден также отметил, что президент России Владимир Путин не намерен прекращать эту войну.

"И США намерены гарантировать, что доблестный украинский народ продолжит располагать средствами для защиты своей страны"Джо Байден

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. 

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Елена Вебер
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