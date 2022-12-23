Путин заявил, что Россия действительно стремится закончить войну

Президент РФ Владимир Путин после прошедшего заседания Госсовета отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Россия стремится не раскручивать маховик конфликта на Украине, а, наоборот, завершить его, сообщает Zakon.kz

Путин заверил, что действительно стремится закончить войну.

"Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться....и чем быстрее, тем лучше, конечно" Владимир Путин

По его словам, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией. При этом он также отметил, что США намерены гарантировать, что "доблестный украинский народ продолжит располагать средствами для защиты своей страны".