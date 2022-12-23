Президент Федерации футбола Франции заступился за Мбаппе

В ответ на провокации аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ подал жалобу и направил главе Ассоциации футбола Аргентины письмо с претензиями, сообщает Zakon.kz

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Как сообщил Ле Граэ газете Ouest-France в четверг он написал своему коллеге из аргентинской федерации, что считает такие нападки в сторону Мбаппе ненормальными.

"...в контексте спортивного соревнования и мне трудно их понять. Это заходит слишком далеко. Поведение Мбаппе было образцовым", - сказал Ле Граэ.

Отметим, что ранее СМИ уже писали, что Мартинес в раздевалке после победы объявлял минуту молчания "для Мбаппе, который умер". На чемпионском параде в Буэнос-Айресе вратарь показывал куклу, к которой было прикреплена фотография французского нападающего. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых аргентинские болельщики сжигают гроб с фотографией Мбаппе.

Французский форвард Килиан Мбаппе – обладатель "Золотой бутцы". На мировом первенстве в Катаре Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь голов в семи матчах. Мбаппе сделал хет-трик в финале ЧМ против сборной Аргентины. "Реал" готовит план покупки Килиана Мбаппе за миллиард евро.

