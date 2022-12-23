Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Убийство врача в Алматы: психиатр и психолог дали оценку подсудимому

заключение психиатра и психолога по обвиняемому в убийстве Фото: pixabay
В Алматы продолжается судебное заседание по делу об убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. На заседании заслушали заключения двух экспертов – психиатра и психолога – в отношении обвиняемого в убийстве, сообщает Zakon.kz.

Психиатр передал судье суть разговора с подсудимым. Эксперт рассказал, что к преступлению подсудимого подтолкнуло "не его психическое здоровье, а неправильное с его точки зрения лечение". 

Личностные качества подсудимого назвал психолог. Он отсутствовал на заседании, его заключение зачитали вслух.


По данным психолога, подсудимый "признает свою исключительность, винит другого человека в его бедах, не подчиняется порядку. Убийство он совершил не в состоянии аффекта".

Подсудимый заявил, что эксперты оказывали на него давление и с самого начала "негативно относились из-за убийства их коллеги".

Психиатр опровергла знакомство как с покойным Юрием Шумковым, так и с подсудимым до начала исследования. Общение с ним, по ее словам, проходило спокойно, никакого негативного отношения не было.

Известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова убили 4 апреля 2022 года на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием.

Вдова убитого врача 22 ноября выступила в суде. Она потребовала 105 млн тенге компенсации.

Читайте также

Лжетеррориста, сообщившего о "минировании" самолета Астана – Талдыкорган, оставили на свободе

Судью Алматинской области приговорили к 5 годам за мошенничество

Январские беспорядки: 160 человек получили тюремные сроки

Данияр Кунафин
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления