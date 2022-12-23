Убийство врача в Алматы: психиатр и психолог дали оценку подсудимому
Психиатр передал судье суть разговора с подсудимым. Эксперт рассказал, что к преступлению подсудимого подтолкнуло "не его психическое здоровье, а неправильное с его точки зрения лечение".
Личностные качества подсудимого назвал психолог. Он отсутствовал на заседании, его заключение зачитали вслух.
По данным психолога, подсудимый "признает свою исключительность, винит другого человека в его бедах, не подчиняется порядку. Убийство он совершил не в состоянии аффекта".
Подсудимый заявил, что эксперты оказывали на него давление и с самого начала "негативно относились из-за убийства их коллеги".
Психиатр опровергла знакомство как с покойным Юрием Шумковым, так и с подсудимым до начала исследования. Общение с ним, по ее словам, проходило спокойно, никакого негативного отношения не было.
Известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова убили 4 апреля 2022 года на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием.
Вдова убитого врача 22 ноября выступила в суде. Она потребовала 105 млн тенге компенсации.