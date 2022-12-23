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Лжетеррориста, сообщившего о "минировании" самолета Астана – Талдыкорган, оставили на свободе

Лжетеррориста, сообщившего о "минировании" самолета Астана – Талдыкорган, оставили на свободе Фото: Zakon.kz
В Астане 22 декабря суд №2 Есильского района вынес приговор в отношении мужчины, сообщившего о минировании самолета, сообщает Zakon.kz.

1 октября мужчина, находясь у себя дома, получил сообщение от своей сестры о том, что она не успела на регистрацию авиарейса Астана – Талдыкорган и ее не пропускают на борт самолета.

Узнав об этом, он позвонил в аэропорт и получил отказ от сотрудников на требование о пропуске сестры, и из-за злости и безысходности, в целях "задержания" рейса, заведомо ложно сообщил о минировании самолета.

"Вследствие чего подсудимым был причинен материальный ущерб Департаменту полиции на транспорте, Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жетысуской области и Департаменту полиции Алматинской области". Районный суд №2 Есильского района города Астаны

Как отметили в суде, мужчина полностью возместил причиненный ущерб. 

Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 273 УК, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля на весь срок.

Приговор не вступил в законную силу.

1 октября в полицию поступил звонок от неизвестного, сообщившего, что в самолете, следующем по маршруту Астана – Талдыкорган, заложено взрывное устройство. Для проверки сообщения незамедлительно осуществлен выезд экстренных служб, была проведена эвакуация людей, приостановлена деятельность аэропорта. После проверки взрывное устройство не обнаружили. 

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