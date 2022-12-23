Топ-6 уловок телефонных мошенников в Казахстане

В Казахстане многие люди попались на уловки телефонных мошенников в этом году. В этой связи нужно знать, какие приемы используют злоумышленники, чтобы по телефону завладеть деньгами, сообщает Zakon.kz.

1. Аферист или сотрудник банка

Собеседник уверяет, что он работает в банке, в котором хранятся ваши деньги. Он вежлив, грамотно разговаривает, знает ваше полное имя, а может, и другую информацию о вас. Не верьте. Во-первых, настоящие сотрудники банков крайне редко звонят своим клиентам. Во-вторых, вы всегда сможете позвонить в call-центр любого банка самостоятельно и уточнить, действительно ли их сотрудник вам звонил, пишет StopFake.kz.

2. Звонок поступил с четырехзначного номера

Значит ли, что с такого номера звонит банк? Нет. При помощи SIP-телефонии мошенники могут подделать практически любой номер, в том числе и короткий. Делать выводы из одного только номера, с которого совершается звонок, – плохая идея.

3. Говорят, что счет в опасности. Рекомендуют перевести деньги на другой, "безопасный".

Стоит ли это делать? Однозначно нет. Термин "безопасный счет" используют только мошенники и никто, кроме них. Дело в том, что в официальных банках все счета безопасны по умолчанию. Деньги вкладчиков надежно защищены, а системы безопасности регулярно обновляются и совершенствуются. Это не позволяет даже самым хитрым аферистам получить доступ к хранящимся на счетах деньгам.



4. Говорят, что пытаются оформить кредит и нужно открыть еще один, зеркальный.

Это тоже обман? Да. Никаких "зеркальных кредитов" не существует. Они выдуманы мошенниками. Важно понимать, что оформить кредит на ваше имя без вашего участия невозможно ни в одном уважающем себя банке. Исключения составляют лишь случаи, когда вы по ошибке или случайно сами предоставили свои данные и доступ к приложению банка третьим лицам.

5. Используют программы удаленного доступа

Убеждая вас перевести средства на "безопасный счет", аферисты на самом деле заставляют перевести деньги им. Они диктуют номера собственных счетов и карт, сообщая, что это ваша "безопасная ячейка". В случае с получением кредита все примерно так же. Используя программы удаленного доступа, такие как AnyDesk или TeamViewer, мошенники переводят полученные от банка деньги себе.



6. Запугивают потерей накоплений

Если собеседник настойчиво убеждает вас провести какие-либо манипуляции с вашим банковским счетом, пытается запугать потерей накоплений или баснословными долгами, то прекращайте разговор, не раздумывая. Настоящие сотрудники банка так делать никогда не станут, более того, они не просят у клиентов SMS-пароли, CVC-коды, логины и прочие персональные данные. Если вы все же переживаете за сохранность собственного счета, лучше позвоните в банк лично и уточните, все ли в порядке с вашими деньгами.

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