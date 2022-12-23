В отношении акима района в ЗКО, обругавшего матом подчиненных, прекратили дисциплинарное дело

По информации Агентства, дисциплинарное дело в отношении акима района Байтерек в ЗКО Марата Токжанова прекращено из-за того, что истек срок наложения дисциплинарного взыскания, сообщает Zakon.kz.

Во время служебного расследования сотрудники Агентства по делам госслужбы выяснили, что совещание, на котором аким Токжанов нецензурно обругал своих подчиненных, состоялось 3 апреля 2022 года.

"По итогам рассмотрения материалов служебного расследования Комиссией по этике уполномоченного органа установлен факт нарушения норм Этического кодекса государственных служащих со стороны акима района Байтерек Тогжанова М.Л. (утвержден Указом Президента от 29 декабря 2015 года № 153). Вместе с тем в связи с истечением сроков наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих дисциплинарное дело в отношении Токжанова прекращено", – сообщили в Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО.

В Департаменте Агентства по делам госслужбы ЗКО объяснили, что согласно статье 45 Закона "О государственной службе Республики Казахстан" дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.



"С учетом периодов временной нетрудоспособности Токжанова М.Л. и его нахождения в трудовом отпуске, при обнаружении проступка истекли сроки давности привлечения к дисциплинарной ответственности", – сообщили в Департаменте Агентства госслужбы по ЗКО.

23 ноября в СМИ появилась аудиозапись, где глава района Байтерек в ЗКО на повышенных тонах распекает своих подчиненных. Совещание длилось 1 час 20 минут, за это время чиновник произнес больше 150 нецензурных слов.



На совещании обсуждались вопросы противопаводковых работ, и чиновник раскритиковал своих коллег за то, что они вместо резиновых сапог ходят в туфлях, не могут найти 10 литров солярки для техники и не укладываются в сроки во время сдачи документации.



Марат Токжанов объяснил свою несдержанность тем, что у него не было времени подбирать цензурные выражения, в тот момент над районом нависла угроза подтопления.





