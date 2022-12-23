Появилось видео с открытия мемориала жертвам январских событий в Алматы

Акорда опубликовала видео с торжественного открытия памятника, посвященного трагическим событиям января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия мемориала приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким города Ерболат Досаев.





Президент в своей речи подчеркнул особую роль мемориала для всего народа Казахстана. Он отметил, что события трагического января стали одним из самых серьезных вызовов с момента обретения Независимости.



Летом 2022 года казахстанские архитекторы в рамках XVII Градостроительного форума в Алматы предоставили эскизы мемориала, посвященного январским событиям Алматы. Корреспонденту Zakon.kz удалось запечатлеть подготовку мемориала накануне открытия.

23 декабря архитекторы мемориала "Тағзым" в Алматы подробнее рассказали о конструкции.