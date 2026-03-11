Африканца задержали в Алматы после заказа доставки курьером

В Алматы иностранец заказал доставку наркотиков через курьера, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 11 марта 2026 года рассказали, что во время выполнения очередного заказа сотрудник службы доставки обратил внимание на подозрительное содержимое переданной ему коробки.

"Заподозрив, что внутри могут находиться запрещенные вещества, он незамедлительно сообщил об этом в полицию. На место прибыли сотрудники полиции, которые установили человека, намеревавшегося получить данную посылку. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, однако был задержан. При проверке коробки внутри обнаружили вещество, предположительно, относящееся к наркотическим средствам", – сообщили в ДП.

Задержанным оказался иностранец – гражданин Республики Сьерра-Леоне. Установлено, что он находился на территории страны с нарушением миграционного законодательства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Полиция Алматы между тем проводит в городе несколько оперативно-профилактических мероприятий, в рамках которых уделяет внимание и курьерам.