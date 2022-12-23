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На программу "7-20-25" в Казахстане выделят 100 млрд тенге

На программу "7-20-25" выделят 100 млрд тенге Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане программа ипотечного жилищного кредитования "7-20-25" будет продолжена. Соответствующее постановление принято правлением Национального Банка, сообщает Zakon.kz.

По информации фингрегулятора, для кредитования по программе в 2023 году планируется выделить до 100 млрд тенге.

Как отметили в Нацбанке, фактический объем ежегодного кредитования по программе будет зависеть от наличия и развития рыночных ипотечных продуктов банков.

"В целях охвата льготным кредитованием большего количества граждан были пересмотрены отдельные условия реализации программы. В частности, предусмотрено участие одного заемщика в программе не более одного раза". Национальный Банк Казахстана

Параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов).

Ипотечную программу "7-20-25" запустили летом 2018 года. Социальная программа помогла многим казахстанцам улучшить свои жилищные условия благодаря выгодным условиям кредитования.

19 мая 2021 года председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила о завершении финансирования программы "7-20-25". Тогда она сказала, что государство постепенно должно выходить из программ кредитования в пользу рыночных принципов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году льготное кредитование по "7-20-25" может завершиться.

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