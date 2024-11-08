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Нацбанк сделал заявление по программе "7-20-25"

Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 17:12 Фото: freepik
В Национальном банке Казахстана (НБК) 8 ноября 2024 года проинформировали о внесении изменений в постановление "Об утверждении Программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что изменения вводятся постановлением правления Нацбанка №65 от 30 октября 2024 года, которое предусматривает:

  • установление годового объема финансирования программы в 2025 году до 100 млрд тенге;
  • введение отсрочки для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по займу, полученному по программе "7-20-25" на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания;
  • введение c 1 января 2025 года требования об отсутствии жилья на праве собственности заемщика (и супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев на территории Республики Казахстан, за исключением комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи; а также жилища, которое признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
"Данные нормы вводятся в целях максимального охвата населения, особенно нуждающегося в жилье; а также в соответствии с изменениями в законодательстве, которые предусматривают отсрочку для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа".Пресс-служба НБК

В Нацбанке подчеркнули, что параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и другое).

Программа "7-20-25" была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.

По состоянию на 31 октября 2024 года в рамках программы выдано 76 753 льготных займа на сумму 1 059,6 млрд тенге.

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26 сентября 2024 года стало известно, что исламскую ипотеку предлагают внедрить в Казахстане. Представитель Союза строителей Казахстана Вячеслав Лазарев тогда заявил, что внедрение исламской ипотеки даст возможность для верующей категории населения решить свой жилищный вопрос.

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