В акимате Алматы рассказали об использовании самокатов в зимнее время

Самокаты, ставшие столь любимым транспортным средством среди алматинцев, вызывают немало негодований. К примеру, в зимнее время они мешают не только пешеходам, но и уборочной технике, сообщает Zakon.kz.

Из-за участившихся жалоб и обращений жителей города Управление городской мобильности поручило обеспечить безопасность движения на дорогах города и усилить работу по контролю за местоположение электросамокатов.

Вместе с тем, по информации ведомства, в Алматы организовано 680 визуальных парковочных мест.

"Для обеспечения безопасности просим горожан правильно парковать арендные самокаты и не оставлять в неположенных местах, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения". Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, как отметили в городском акимате, на сегодняшний день на улицах города задействованы всего 10% от общего количества шеринговых электросамокатов.



Как отмечают в компаниях, при благоприятных погодных условиях, услугами аренды самокатов чаще пользуются лица, занимающихся доставкой. Вместе с тем, при осадках и минусовой температуре воздуха приложение для аренды самокатов блокируется.

Летом 2022 года сообщалось, что правила использования самокатов могут ужесточить в Казахстане.