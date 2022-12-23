В акимате Алматы рассказали об использовании самокатов в зимнее время
Из-за участившихся жалоб и обращений жителей города Управление городской мобильности поручило обеспечить безопасность движения на дорогах города и усилить работу по контролю за местоположение электросамокатов.
Вместе с тем, по информации ведомства, в Алматы организовано 680 визуальных парковочных мест.
"Для обеспечения безопасности просим горожан правильно парковать арендные самокаты и не оставлять в неположенных местах, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения".Пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, как отметили в городском акимате, на сегодняшний день на улицах города задействованы всего 10% от общего количества шеринговых электросамокатов.
Как отмечают в компаниях, при благоприятных погодных условиях, услугами аренды самокатов чаще пользуются лица, занимающихся доставкой. Вместе с тем, при осадках и минусовой температуре воздуха приложение для аренды самокатов блокируется.
Летом 2022 года сообщалось, что правила использования самокатов могут ужесточить в Казахстане.