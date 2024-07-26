В Алматы мальчик на самокате попал под колеса "ГАЗели"

Происшествие с мальчиком на самокате в Алматы попало на запись автомобильного видеорегистратора. Ребенок на красный свет решил пересечь дорогу. В это время его сбила грузовая ""ГАЗель". Детали дорожно-транспортного происшествия (ДТП) озвучили Zakon.kz в полиции.

Стоит отметить, что водитель грузовика переезжал перекресток на зеленый сигнал светофора.

Комментаторы разделились во мнениях. Одни считают, что водитель должен был увидеть ребенка и избежать столкновения. Другие же возмущены и считают, что "Казахстан еще не готов к самокатам".

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы уточнили, что инцидент произошел на пересечении улиц Утепова и Розыбакиева.

Также отмечено, что мальчика госпитализировали.

"В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Бостандыкского района, которые приступили к расследованию". Пресс-служба ДП Алматы

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