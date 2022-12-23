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3 правила, которые помогут лучше выглядеть в новогоднюю ночь

маски, наряд Фото: pexels
Чтобы выглядеть в новогоднюю ночь презентабельно и свежо, нужно обратить внимание на советы по питанию. Их озвучила врач-диетолог Татьяна Залетова, сообщает Zakon.kz.

Первое правило: исключите соленые продукты из рациона. Ограничение соли в рационе и отказ от соленых продуктов поможет вывести лишнюю жидкость. Вы сможете свежо выглядеть в новогоднюю ночь.

Второе правило: увеличьте количество овощей и фруктов. Обогатите свой рацион и микроэлементами. Это усилит антиоксидантную защиту и поможет в борьбе с сезонными инфекциями. Кроме того, поможет улучшить внешний вид.

Третье правило: уберите из рациона молоко, особенно если есть высыпания на лице или теле, пишет Aif.ru.

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