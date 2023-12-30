Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как не переесть в новогодний праздник – советы диетолога

Диетолог посоветовала, как не переедать на новогодний праздник Фото: pixabay
Диетолог раскрыла дельные способы избежать переедания в новогоднюю ночь, сообщает Zakon.kz.

"Мослента" опубликовала способы избежать переедания в новогоднюю ночь. Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова прежде всего посоветовала отказаться от "тазиков" с салатами на праздничном столе. Ведь накрывая новогодний стол, в большинстве случаев мы готовим блюда с запасом. Это и провоцирует съесть больше, чем требуется. Еще усугубляет то, что запиваем мы разными напитками: чаем, сладкими соками, газировкой, морсом, алкоголем.

Так, за новогоднюю ночь человек может съесть до двух килограммов еды, что в разы превышает норму и несет за собой шлейф в виде характерной тяжести в желудке и новых цифрах на весах.

"По возможности предусмотрите порционирование блюд на новогоднем столе, рассчитывайте закуски поштучно, а салаты, горячие блюда и десерты подавайте, исходя из числа гостей – таким образом, чтобы после того, как каждый попробовал блюдо, оно сразу закончилось", – посоветовала Мещерякова.

Она также рекомендовала заменить жирную на полезную пищу. Обилие сдобренных майонезом салатов, копченых колбас, сырных нарезок, жирного мяса не совсем полезно для здоровья. В качестве альтернативы можно поставить на стол запеченое мясо птицы в красивой нарезке, рыбные блюда на гриле или изысканно поданные морепродукты. А вместо салатов с майонезом можно отдать предпочтение легким овощным салатам, заправленным растительным маслом или соком лимона, это добавит новый вкус и свежесть классическим рецептам, считает диетолог. 

Стоит отказаться от холодных напитков в пользу напитков комнатной температуры. Дело в том, что процесс переваривания пищи очень активен и требует поддержания температуры в желудке в районе 36-37 градусов. 

Ранее Zakon.kz предложил интересные рецепты салатов, если надоел оливье.

Читайте также

фильм, премьера, новинка
Пульт в руки: самые ожидаемые кинопремьеры 2024 года
Список фильмов для новогоднего настроения
Список фильмов для новогоднего настроения
Гороскоп для всех знаков на 30 декабря
Сахибам Садырова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Обвинение водителя в опьянении: как реагировать
Без вина виноватые: как водителю правильно реагировать на обвинение в опьянении
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года министерства водных ресурсов
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года Министерства водных ресурсов
2024 год: в честь какого животного, приметы, в чем отмечать, что приготовить
2024 год: в честь какого животного, приметы, в чем отмечать, что приготовить
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: