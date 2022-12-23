Движение для всех авто ограничили от Астаны до Кокшетау и на трассе в Акмолинской области
Фото: unsplash
На некоторых республиканских трассах из-за непогоды ограничили движение для всех видов авто. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Национального оператора автомобильных дорог.
В "КазАвтоЖоле" уточнили, что из-за метели и плохой видимости:
- с 18:00 ограничено движение для всех видов автотранспорта от Астаны до Кокшетау;
- с 18:40 в Акмолинской области ограничено движение для всех видов автотранспорта от села Зеренда до города Атбасара.
Ранее синоптики сообщили, что в северных и восточных регионах Казахстана 24-26 декабря 2022 года ожидаются снег, метель и усиление ветра.
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