Движение для всех авто ограничили от Астаны до Кокшетау и на трассе в Акмолинской области

Фото: unsplash

На некоторых республиканских трассах из-за непогоды ограничили движение для всех видов авто. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Национального оператора автомобильных дорог.

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