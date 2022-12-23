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Движение для всех авто ограничили от Астаны до Кокшетау и на трассе в Акмолинской области

Движение для всех авто ограничили от Астаны до Кокшетау и на трассе в Акмолинской области из-за метели Фото: unsplash
На некоторых республиканских трассах из-за непогоды ограничили движение для всех видов авто. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Национального оператора автомобильных дорог.

В "КазАвтоЖоле" уточнили, что из-за метели и плохой видимости:

  • с 18:00 ограничено движение для всех видов автотранспорта от Астаны до Кокшетау;
  • с 18:40 в Акмолинской области ограничено движение для всех видов автотранспорта от села Зеренда до города Атбасара.

Ранее синоптики сообщили, что в северных и восточных регионах Казахстана 24-26 декабря 2022 года ожидаются снег, метель и усиление ветра.

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