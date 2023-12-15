На каких трассах Казахстана до сих пор ограничено движение из-за непогоды
По состоянию на 13:00 15 декабря 2023 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 участках автодорог республиканского значения в пяти областях.
Алматинская область – один участок (84 км):
- автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Жанакурылыс – граница Жамбылской области – 84 км).
Ограничение действует для всех видов транспорта.
Жамбылская область – 11 участков (1103 км):
- автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Айша-Биби – граница Туркестанской области – 59 км);
- автодорога Мерке – Шу – Бурылбайтал (участок с. Бейназар – с. Бурылбайтал – 107 км);
- автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) – 95 км);
- автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Кайнар – с. Мерке – 117 км);
- автодорога Шу – Кайнар (участок Шу – Кайнар – 56 км);
- автодорога Кордай – Кайнар (участок Кордай – Кайнар – 24 км);
Ограничение действует для всех видов транспорта.
- автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Кенен – с. Кордай – с. Кайнар (старый перевал Кордай) – 101 км);
- "Старый перевал Куюк" – 11 км;
- "Новый обход г. Тараз" – 58 км;
- автодорога Мерке – Шу – Бурылбайтал (участок с. Мерке – с. Бейназар – 266 км);
- автодорога Екатеринбург – Алматы (участок граница Карагандинской области – граница Алматинской области – 209 км).
Ограничение действует для транспорта, оснащенного дизельным двигателем.
Жетысуская область – два участка (145 км):
- автодорога Ушарал – Достык (участок ст. Коктума – ст. Достык – 100 км);
- автодорога Сарыозек – Коктал (участок с. Сарыозек – перевал Алтын Емель – 45 км).
Ограничение действует для всех видов транспорта.
Мангистауская область – один участок (380 км):
- автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес– Шетпе – Жетыбай – Актау (участок с. Бейнеу – с. Жетыбай – 380 км).
Ограничение действует для всех видов транспорта.
Туркестанская область – один участок (62 км):
- автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Машат – граница Жамбылской области – 62 км).
Ограничение действует для всех видов транспорта.
Фото: Telegram/qazavtojol
По данным нацкомпании, по всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 1774 км.
"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 550 единиц техники и 1340 человек", – говорится в сообщении АО "НК "ҚазАвтоЖол".
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