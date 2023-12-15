На каких трассах Казахстана до сих пор ограничено движение из-за непогоды

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "ҚазАвтоЖол" рассказал, на каких трассах до сих пор ограничено движение из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 13:00 15 декабря 2023 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 участках автодорог республиканского значения в пяти областях.

Алматинская область – один участок (84 км):

автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Жанакурылыс – граница Жамбылской области – 84 км).

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Жамбылская область – 11 участков (1103 км):

автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Айша-Биби – граница Туркестанской области – 59 км);

автодорога Мерке – Шу – Бурылбайтал (участок с. Бейназар – с. Бурылбайтал – 107 км);

автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) – 95 км);

автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Кайнар – с. Мерке – 117 км);

автодорога Шу – Кайнар (участок Шу – Кайнар – 56 км);

автодорога Кордай – Кайнар (участок Кордай – Кайнар – 24 км);

Ограничение действует для всех видов транспорта.

автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Кенен – с. Кордай – с. Кайнар (старый перевал Кордай) – 101 км);

"Старый перевал Куюк" – 11 км;

"Новый обход г. Тараз" – 58 км;

автодорога Мерке – Шу – Бурылбайтал (участок с. Мерке – с. Бейназар – 266 км);

автодорога Екатеринбург – Алматы (участок граница Карагандинской области – граница Алматинской области – 209 км).

Ограничение действует для транспорта, оснащенного дизельным двигателем.

Жетысуская область – два участка (145 км):

автодорога Ушарал – Достык (участок ст. Коктума – ст. Достык – 100 км);

автодорога Сарыозек – Коктал (участок с. Сарыозек – перевал Алтын Емель – 45 км).

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Мангистауская область – один участок (380 км):

автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес– Шетпе – Жетыбай – Актау (участок с. Бейнеу – с. Жетыбай – 380 км).

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Туркестанская область – один участок (62 км):

автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Машат – граница Жамбылской области – 62 км).

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Фото: Telegram/qazavtojol

По данным нацкомпании, по всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 1774 км.

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"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 550 единиц техники и 1340 человек", – говорится в сообщении АО "НК "ҚазАвтоЖол".

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