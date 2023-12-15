Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На каких трассах Казахстана до сих пор ограничено движение из-за непогоды

На каких трассах Казахстана до сих пор ограничено движение из-за непогоды Фото: unsplash
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "ҚазАвтоЖол" рассказал, на каких трассах до сих пор ограничено движение из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 13:00 15 декабря 2023 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 участках автодорог республиканского значения в пяти областях.

Алматинская область – один участок (84 км):

  • автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Жанакурылыс – граница Жамбылской области – 84 км).

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Жамбылская область – 11 участков (1103 км):

  • автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Айша-Биби – граница Туркестанской области – 59 км);
  • автодорога Мерке – Шу – Бурылбайтал (участок с. Бейназар – с. Бурылбайтал – 107 км);
  • автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) – 95 км);
  • автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Кайнар – с. Мерке – 117 км);
  • автодорога Шу – Кайнар (участок Шу – Кайнар – 56 км);
  • автодорога Кордай – Кайнар (участок Кордай – Кайнар – 24 км);

Ограничение действует для всех видов транспорта.

  • автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Кенен – с. Кордай – с. Кайнар (старый перевал Кордай) – 101 км);
  • "Старый перевал Куюк" – 11 км;
  • "Новый обход г. Тараз" – 58 км;
  • автодорога Мерке – Шу – Бурылбайтал (участок с. Мерке – с. Бейназар – 266 км);
  • автодорога Екатеринбург – Алматы (участок граница Карагандинской области – граница Алматинской области – 209 км).

Ограничение действует для транспорта, оснащенного дизельным двигателем.

Жетысуская область – два участка (145 км):

  • автодорога Ушарал – Достык (участок ст. Коктума – ст. Достык – 100 км);
  • автодорога Сарыозек – Коктал (участок с. Сарыозек – перевал Алтын Емель – 45 км).

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Мангистауская область – один участок (380 км):

  • автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес– Шетпе – Жетыбай – Актау (участок с. Бейнеу – с. Жетыбай – 380 км).

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Туркестанская область – один участок (62 км):

  • автодорога Алматы – Ташкент – Термез (участок с. Машат – граница Жамбылской области – 62 км).

Ограничение действует для всех видов транспорта.

На каких трассах Казахстана до сих пор ограничено движение из-за непогоды

Фото: Telegram/qazavtojol

По данным нацкомпании, по всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 1774 км.

Материал по теме

24 дороги в Казахстане закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 550 единиц техники и 1340 человек", – говорится в сообщении АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Материал по теме

Морозы в Казахстане: полиция за день спасла более двух тысяч человек

Ранее сообщалось, в каких областях Казахстана на 15 декабря 2023 года объявлено штормовое предупреждение. Подробности здесь.

Динара Халдарова
Жетысуская область Казавтожол Алматинская область Жамбылская область Казахстан Мангистауская область Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды на 15 декабря
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря
победительница конкурса красоты
Кто выиграл титул "Мисс Казахстан-2023"
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: