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Ситуация в Украине: цены на газ в Европе упали ниже $900, Зеленский вернулся в Киев

Ситуация в Украине 23 декабря Фото: pixabay
В ЕС призвали создать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН, в российских вузах появится курс по основам военной подготовки, сообщает Zakon.kz.
  • Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50%, – глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
  • Северная Корея опровергла сообщения госдепартамента США о том, что она поставляет боеприпасы России.
  • Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев.
  • Сенат США одобрил бюджет в $44 млрд на помощь Украине. Минюст США сможет передавать в пользу Украины прибыль от реализации изъятых в США активов "российских олигархов".
  • В российских вузах появится курс по основам военной подготовки.
  • Министры финансов стран "Большой семерки" одобрили выделение в следующем году помощи Украине на сумму до 32 млрд долларов.
  • Россия готова на сокращение добычи нефти из-за введенного ЕС потолка цен, заявил вице-премьер РФ.
    Цены на газ в Европе упали ниже 900 долларов за тысячу кубов после введения потолка цен на российский газ.
  • Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что потолок цен на газ "по-серьезному" работать не будет. Он отметил, что "дурацкое" решение было принято с большим количеством оговорок – а это позволяет его блокировать.
  • Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в своих контрактах ссылаются на потолок цен.
  • Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Беларусью.
  • Команда Зеленского работает над украинским планом мирного соглашения и намерена представить свои идеи в первую годовщину российско-украинского конфликта.
  • Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что необходимо разработать механизм "приостановки" членства России в Совете Безопасности ООН, при этом он признал, что на данный момент это невозможно.
  • Здесь же он заявил о необходимости поддержания контактов с Путиным для решения гуманитарных вопросов.

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