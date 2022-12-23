Ситуация в Украине: цены на газ в Европе упали ниже $900, Зеленский вернулся в Киев
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В ЕС призвали создать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН, в российских вузах появится курс по основам военной подготовки, сообщает Zakon.kz.
- Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50%, – глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
- Северная Корея опровергла сообщения госдепартамента США о том, что она поставляет боеприпасы России.
- Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев.
- Сенат США одобрил бюджет в $44 млрд на помощь Украине. Минюст США сможет передавать в пользу Украины прибыль от реализации изъятых в США активов "российских олигархов".
- В российских вузах появится курс по основам военной подготовки.
- Министры финансов стран "Большой семерки" одобрили выделение в следующем году помощи Украине на сумму до 32 млрд долларов.
- Россия готова на сокращение добычи нефти из-за введенного ЕС потолка цен, заявил вице-премьер РФ.
Цены на газ в Европе упали ниже 900 долларов за тысячу кубов после введения потолка цен на российский газ.
- Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что потолок цен на газ "по-серьезному" работать не будет. Он отметил, что "дурацкое" решение было принято с большим количеством оговорок – а это позволяет его блокировать.
- Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в своих контрактах ссылаются на потолок цен.
- Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Беларусью.
- Команда Зеленского работает над украинским планом мирного соглашения и намерена представить свои идеи в первую годовщину российско-украинского конфликта.
- Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что необходимо разработать механизм "приостановки" членства России в Совете Безопасности ООН, при этом он признал, что на данный момент это невозможно.
- Здесь же он заявил о необходимости поддержания контактов с Путиным для решения гуманитарных вопросов.
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