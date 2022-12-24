Димаш Кудайберген анонсировал предстоящие концерты

Димаш, в социальных сетях сообщил своим поклонникам о запланированных выступлениях за границей, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский исполнитель, сообщил в Instagram, что на 29 апреля 2023 года, у него в планах концерт в Ереване (Армения), а летом, 24 июня, звезда выступит с концертом в в Малайзии.

"С нетерпением жду нашей новой встречи в Ереване", - написал певец.

В другом посте Димаш написал, что 24 июня состоится его новый сольный концерт в Малайзии.









20 декабря артист выступил на первом Центрально-Азиатском медиафоруме. Тогда он заявил, что политики, которые развязывают войны и пытаются заставить другие страны жить по их правилам, совершают чудовищную ошибку, война не может быть оправдана ничем.

