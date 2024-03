"И даже поцелуй?" Димаш Кудайберген анонсировал новый клип

29-летний казахстанский певец Димаш Кудайберген решил порадовать поклонников новым произведением. Артист сообщил им эту новость через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 13 марта 2024 исполнитель заявил:

"Сюрприз! Давайте не расслабляться, потому что новый клип уже в пути".

Также Кудайберген опубликовал ряд кадров из клипа. Судя по ним, поклонников ждет остросюжетный боевик с элементами романтики.

Отзывы комментаторов не заставили себя ждать. Подписчики заявили, что находятся в предвкушении.

В этом клипе будет поцелуй? Держитесь.

На нас крутые парни уже не действуют. Но пара кадров заинтересовали. С противоположным полом. И это не бабушка... Уже ждем.

У тебя еще один клип? Шикарно! И даже будет поцелуй? Мальчик уже вырос!

Сюрприз за сюрпризом! – пишут пользователи.

Примечательно, что не так давно, а именно 26 февраля 2024 года, в Стамбуле Кудайберген представил музыкальное видео на новое произведение "When I’ve got you". По словам создателей клипа, съемки проходили в Алматы. Над клипом работала творческая команда из более чем 70 человек с привлечением специалистов из Китая. Именно там сшили костюм главного героя и вместе с казахстанскими специалистами создали весь образ артиста.