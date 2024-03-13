"И даже поцелуй?" Димаш Кудайберген анонсировал новый клип
В подписи к публикации за 13 марта 2024 исполнитель заявил:
"Сюрприз! Давайте не расслабляться, потому что новый клип уже в пути".
Также Кудайберген опубликовал ряд кадров из клипа. Судя по ним, поклонников ждет остросюжетный боевик с элементами романтики.
Отзывы комментаторов не заставили себя ждать. Подписчики заявили, что находятся в предвкушении.
- В этом клипе будет поцелуй? Держитесь.
- На нас крутые парни уже не действуют. Но пара кадров заинтересовали. С противоположным полом. И это не бабушка... Уже ждем.
- У тебя еще один клип? Шикарно! И даже будет поцелуй? Мальчик уже вырос!
- Сюрприз за сюрпризом! – пишут пользователи.
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Примечательно, что не так давно, а именно 26 февраля 2024 года, в Стамбуле Кудайберген представил музыкальное видео на новое произведение "When I’ve got you". По словам создателей клипа, съемки проходили в Алматы. Над клипом работала творческая команда из более чем 70 человек с привлечением специалистов из Китая. Именно там сшили костюм главного героя и вместе с казахстанскими специалистами создали весь образ артиста.