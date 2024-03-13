Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"И даже поцелуй?" Димаш Кудайберген анонсировал новый клип

&quot;И даже поцелуй?&quot; Димаш Кудайберген анонсировал новый клип, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 18:35 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
29-летний казахстанский певец Димаш Кудайберген решил порадовать поклонников новым произведением. Артист сообщил им эту новость через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 13 марта 2024 исполнитель заявил:

"Сюрприз! Давайте не расслабляться, потому что новый клип уже в пути".

Также Кудайберген опубликовал ряд кадров из клипа. Судя по ним, поклонников ждет остросюжетный боевик с элементами романтики.

Отзывы комментаторов не заставили себя ждать. Подписчики заявили, что находятся в предвкушении.

  • В этом клипе будет поцелуй? Держитесь.
  • На нас крутые парни уже не действуют. Но пара кадров заинтересовали. С противоположным полом. И это не бабушка... Уже ждем.
  • У тебя еще один клип? Шикарно! И даже будет поцелуй? Мальчик уже вырос!
  • Сюрприз за сюрпризом! – пишут пользователи.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 18:35
Димаш Кудайберген продолжает интриговать фанатов
, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 18:35

Примечательно, что не так давно, а именно 26 февраля 2024 года, в Стамбуле Кудайберген представил музыкальное видео на новое произведение "When I’ve got you". По словам создателей клипа, съемки проходили в Алматы. Над клипом работала творческая команда из более чем 70 человек с привлечением специалистов из Китая. Именно там сшили костюм главного героя и вместе с казахстанскими специалистами создали весь образ артиста.

Читайте также

Сколько получат Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас за выступление на Наурыз в Павлодаре
Сколько получат Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас за выступление на Наурыз в Павлодаре
Лолита впервые вышла на публику после &quot;голой&quot; вечеринки
Лолита впервые вышла на публику после "голой" вечеринки
Что стало главным символом Наурыза в Казахстане
Что стало главным символом Наурыза в Казахстане
Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: