Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" переиграл "Автомобилист" в серии буллитов

"Барыс" переиграл "Автомобилист" в серии буллитов Фото: Instagram/barys_official
"Барыс" победил екатеринбургский "Автомобилист" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.

Игра проходила в Астане. Основное время матча закончилось со счетом 4:4. Но по буллитам со счетом 5:4 победу одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода счет открыл Кирилл Савицкий с передачи Адиля Бекетаева. На 12-й минуте периода счет сравнял Анатолий Голышев с передачи Сергея Широкова.

В середине второго периода Данил Романцев и Сергей Широков сделали счет 3:1 в пользу гостей. В концовке второй двадцатиминутки Майкл Шапю и Никита Михайлис сделали счет 3:3.

На шестой минуте третьего периода Егор Петухов вывел хозяев вперед с передач Аркадия Шестакова и Дмитрия Шевченко. Через три минуты Брукс Мэйсек с передач Сергея Широкова и Кёртиса Валка вновь сравнял счет в матче.

Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где сильнее оказались казахстанцы — 5:4.

"Автомобилист" не может выиграть на протяжении трех матчей подряд. "Барыс" набрал 41 очко и вернулся в зону плей-офф (8-е место), обойдя "Амур" (40 очков, 9-е место).

Читайте также

Рыбакина сыграет в финале Мировой теннисной лиги

Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ

Казахстанский файтер Артем Резников одержал десятую победу подряд

Константин Вноровский
Барыс Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
среднесрочный прогноз на три города Казахстана
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента на Новый год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления