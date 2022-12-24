"Барыс" переиграл "Автомобилист" в серии буллитов

"Барыс" победил екатеринбургский "Автомобилист" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

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Игра проходила в Астане. Основное время матча закончилось со счетом 4:4. Но по буллитам со счетом 5:4 победу одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода счет открыл Кирилл Савицкий с передачи Адиля Бекетаева. На 12-й минуте периода счет сравнял Анатолий Голышев с передачи Сергея Широкова.

В середине второго периода Данил Романцев и Сергей Широков сделали счет 3:1 в пользу гостей. В концовке второй двадцатиминутки Майкл Шапю и Никита Михайлис сделали счет 3:3.

На шестой минуте третьего периода Егор Петухов вывел хозяев вперед с передач Аркадия Шестакова и Дмитрия Шевченко. Через три минуты Брукс Мэйсек с передач Сергея Широкова и Кёртиса Валка вновь сравнял счет в матче.

Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где сильнее оказались казахстанцы — 5:4.

"Автомобилист" не может выиграть на протяжении трех матчей подряд. "Барыс" набрал 41 очко и вернулся в зону плей-офф (8-е место), обойдя "Амур" (40 очков, 9-е место).