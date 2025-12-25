Серия поражений продолжается: "Барыс" уступил "Автомобилисту"

Астанинский "Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмое место в Восточной конференции, а российский был на четвертой позиции.

Джейк Масси открыл счет, но еще до завершения первого периода в воротах Никиты Бояркина побывали две шайбы. Во второй части игры Мэйсон Морелли не сумел реализовать буллит, а соперник разрыв увеличил. Заключительная двадцатиминутка помогла гостям довести все до победы – 4:1.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Автомобилист" (Екатеринбург, Россия) 1:4 (1:2, 0:1, 0:1):

1:0 – 09:48 Масси (Кайыржан, Омирбеков). В равенстве

1:1 – 14:24 Шаров (Да Коста, Буше). В равенстве

1:2 – 18:42 Шашков (Хрипунов). В равенстве

1:3 – 31:01 Тарасов (Осипов, Бывальцев). В равенстве

1:4 – 59:07 Буше. В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Бояркин – Аликин.

Штраф: 4:6 (0:4, 2:2, 2:0).

27 декабря "Барыс" дома примет хабаровский "Амур".

Ранее сообщалось, что "Барыс" после триумфа над "Динамо" проиграл челябинскому "Трактору".