Подозреваемый в убийствах курдов в Париже переведен в психиатрическую больницу

Полиция перевела в психиатрическую больницу 69-летнего пенсионера, устроившего накануне стрельбу с тремя жертвами возле курдского культурного центра в Париже, сообщает Zakon.kz.

Телеканал BFM передает, что врач, обследовавший мужчину, заявил, что "состояние здоровья пострадавшего несовместимо с арестом".

Как уточнила парижская прокуратура, обвиняемый доставлен в психиатрическую лечебницу Главного управления полиции столицы Франции.

Полицейские заявляют, что преступник действовал в одиночку.



В Курдском демократическом совете произошедшее в Париже назвали терактом. После стрельбы тысячи курдов вышли на акцию протеста, которая переросла в беспорядки и столкновения с полицией.



Только в эту субботу курдские демонстранты устроили массовые беспорядки в центре Парижа. Они громили остановки общественного транспорта, поджигали автомобили и уличную мебель. Из соображений безопасности на несколько часов были закрыты несколько станций парижского метро.

11 человек были задержаны, в столкновениях пострадали более 30 правоохранителей.

