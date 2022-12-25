Подозреваемый в убийствах курдов в Париже переведен в психиатрическую больницу
Телеканал BFM передает, что врач, обследовавший мужчину, заявил, что "состояние здоровья пострадавшего несовместимо с арестом".
Как уточнила парижская прокуратура, обвиняемый доставлен в психиатрическую лечебницу Главного управления полиции столицы Франции.
Полицейские заявляют, что преступник действовал в одиночку.
В Курдском демократическом совете произошедшее в Париже назвали терактом. После стрельбы тысячи курдов вышли на акцию протеста, которая переросла в беспорядки и столкновения с полицией.
Только в эту субботу курдские демонстранты устроили массовые беспорядки в центре Парижа. Они громили остановки общественного транспорта, поджигали автомобили и уличную мебель. Из соображений безопасности на несколько часов были закрыты несколько станций парижского метро.
11 человек были задержаны, в столкновениях пострадали более 30 правоохранителей.