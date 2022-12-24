После стычек полицейские вытеснили протестующих курдов с площади Бастилии в Париже

Курдские демонстранты на манифестации в Париже снова устроили беспорядки и стычки с полицией, сообщает Zakon.kz.

На данный момент полиция вытеснила протестующих курдов с площади Бастилии в Париже, манифестация завершилась, передает РИА Новости.

Площадь Бастилии стала конечной точкой маршрута демонстрантов, которые пытались провоцировать полицию, но были вытеснены, в том числе при помощи слезоточивого газа.

Днем тысячи курдов вышли на площадь Республики. Они протестовали в связи со стрельбой, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. По мнению протестующих, за инцидентом стоит Турция.

По сообщению телеканала BFM.TV, демонстранты двигались по бульвару Тампль в направлении площади Бастилии. Позже там начались столкновения с полицией, а также поджоги уличной мебели и машин.

Несколько станций парижского метро закрыли из соображений безопасности. На станциях Saint-Sébastien-Froissard, Chemin Vert и Bastille поезда не останавливаются, откроют их по указанию полиции.

23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа рядом с культурным центра курдов. Преступника задержали. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.

В тот же день начались столкновения курдов с полицией. Последние применили слезоточивый газ для разгона.

