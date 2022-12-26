Четыре крупные НПО приостановили свою работу в Афганистане

Четыре международные неправительственные благотворительные организации (НПО) 25 декабря приостановили свою деятельность в Афганистане после объявления движением "Талибан"* о запрете на работу для сотрудниц женщин, сообщает Zakon.kz.

По данным DW, о приостановке деятельности объявили Save the Children, занимающаяся защитой прав детей по всему миру, CARE International, Норвежское агентство по делам беженцев (NRC) и Международный комитет помощи.

"Без нашего женского персонала мы не можем эффективно помогать отчаянно нуждающимся детям, женщинам и мужчинам в Афганистане", – говорится в совместном заявлении организаций.



В НПО подчеркнули, что помимо непосредственного влияния на оказание помощи, запрет "Талибана" скажется на тысячах рабочих мест в разгар экономического кризиса в стране.

"Пока мы не получим ясности в отношении этого объявления, мы приостанавливаем наши программы, требуя, чтобы мужчины и женщины могли в равной степени продолжать нашу спасательную помощь в Афганистане", – заявили в НПО.

Накануне, 25 декабря, представители "Талибана"* уведомили действующие в Афганистане местные и международные неправительственные организации (НПО) о необходимости приостановить работу сотрудниц женщин. По информации DW, запрет объясняется "многочисленными жалобами" на то, что некоторые женщины якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами.

У любой неправительственной организации, которую обвинят в несоблюдении запрета, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане. По словам представителя министерства экономики страны, запрет касается более 180 организаций, входящих в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR).

В ЕС, США и ООН сделали заявления, осуждающие введенный "Талибаном"* запрет.



* Организация, запрещенная в Казахстане.

