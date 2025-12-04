Метро в Алматы приостановило работу после землетрясения

4 декабря 2025 года после землетрясения в Алматы Метрополитен приостановил работу, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в подземке.

"В связи с произошедшим землетрясением метрополитен в Алматы временно приостановил работу. В данный момент специалисты МЧС проводят полную проверку объекта в соответствии с требованиями безопасности. После завершения проверки и получения разрешения от МЧС работа метро будет возобновлена. Следите за обновлениями на нашей странице", – сказано в сообщении.

Сегодня, 4 декабря, в 12:45 в Алматы произошло землетрясение. После ощутимых подземных толчков жители и гости города начали массово эвакуироваться из офисов, зданий, торговых центров.

Эпицентр подземных толчков находился в 277 километрах юго-восточнее Алматы. Ощутили их не только в Алматы, но и в десятках населенных пунктов Казахстана.