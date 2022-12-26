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Психологи не одобряют письма Деду Морозу

Психологи не одобряют письма Деду Морозу Фото: pixabay
В преддверии Нового года каждый верит в чудеса, особенно ребенок. О своих самых заветных мечтах и желаниях дети пишут Деду Морозу и с нетерпением ожидают подарка, сообщает Zakon.kz.

Однако психологи отмечают, что нередко маленькие казахстанцы используют письмо к главному сказочному персонажу лишь как инструмент для получения очень дорогого подарка. Поэтому специалисты не поддерживают эту традицию.

Как отмечено в публикации Inalmaty.kz, если 10-15 лет назад дети пытались сдерживать аппетиты, то  в настоящее время ситуация изменилась. Теперь мальчики и девочки просят дорогие телефоны, планшеты и другую технику. Не получив желанного подарка, они начинают плакать и сравнивать себя с другими.

Психолог Полина Белова отмечает, что не стоит бояться разочаровать ребенка: нужно объяснять и приучать его, что деньги не падают с неба и каждая вещь имеет цену.

"Во взрослой жизни они все равно столкнутся с тем, что не все желания исполняются, а для достижения поставленной цели приходится хорошо потрудиться".Полина Белова

Также специалист дает совет родителям, которые все-таки поддерживают эту традицию, заранее провести беседу с детьми, рассказать об ограниченных размерах мешка Деда Мороза.

"Все родители прекрасно знают о мечтах и предпочтениях своих детей, поэтому подобрать подходящий презент не составит особого труда".Полина Белова

Кроме того, специалист советует превратить написание письма в увлекательный процесс. К примеру, украсить письмо аппликацией, придумать необычный конверт и спрятать его в снегу. 

Также приветствуется создание совместных семейных праздничных видео с поздравлениями не только Деду Морозу, но и Снегурочке.

Психологи заключают, что стоимость подарка ни в коем случае не должна играть решающей роли. 

Ранее редакция Zakon.kz представила ряд полезных подарков на Новый год.

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