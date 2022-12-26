Какие подарки на Новый год покупают казахстанцы?

Что покупают казахстанцы на Новый год, рассказали 26 декабря 2022 года аналитики популярного сервиса онлайн-объявлений. Они оценили рынок предложений и поисковых запросов пользователей, а также провели опрос среди населения в преддверии праздника, сообщает Zakon.kz.

Жители Казахстана, по данным OLX.kz, по-прежнему выбирают искусственные елки, предпочитая их живым. Этот тренд сохраняется уже несколько лет подряд. При этом 35% казахстанцев вообще не наряжают елку к Новому году. 38% планирует уложиться в бюджет новогодних подарков до 10 тыс. тенге, а более трети населения считают наилучшим вариантом подарка продукты питания.



Что касается подарков к Новому году, согласно данным сервиса, лидирует категория "Электроника" – она занимает 30% от общего количества объявлений в категориях подарков. А вот самыми популярными запросами пользователей в канун праздника в этом году стали телефоны, планшеты, playstation, лыжные костюмы и коньки.

"Казахстанцы отдают предпочтение искусственным елкам третий год подряд. Количество поисковых запросов искусственного дерева превышает поиск живой елки в четыре раза. При этом средняя стоимость живой елки составляет около 19 тыс. тенге (по сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 10%). Искусственная елка обойдется дороже – в среднем в 24 тыс. тенге (в прошлом году средняя стоимость также была ниже – около 22 тыс. тенге). Самые высокие цены на живые и искусственные елки в Алматы, самые низкие – в Уральске и Костанае", – говорится в сообщении.

Эти данные подтверждают и результаты опроса.

85% респондентов предпочитают искусственную елку, 15% – живую. 35% опрошенных в принципе не наряжают новогоднюю елку, а 65%, наоборот, любят наряжать новогоднюю красавицу.

Согласно данным сервиса, казахстанцы стали чаще интересоваться новогодними фотосессиями и услугами новогодних поздравлений Деда Мороза, также в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в три раза увеличилось и количество предложений по фотосессиям к Новому году, а по поздравлениям Деда Мороза – на 30%.



Примечательно, что более половины казахстанцев хранят елочные игрушки из поколения в поколение, а вот игрушки ручной работы покупает не более 8% респондентов.

Фото: OLX



Подарки казахстанцы в большинстве своем (47%) дарят родственникам, лишь потом друзьям (23%), вторым половинкам (16%), коллегам (7%) и никому (7%).

Лучшим подарком казахстанцы считают продукты питания (36%) или гаджеты (19%).

Потратить на подарки до 10 тыс. тенге готовы 38% респондентов, до 50 тыс. тенге – 42% соответственно.



Фото: OLX



Фото: OLX



Ранее специалисты поделились новогодними советами: как подготовиться к Новому году и не разориться.

