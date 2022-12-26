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Казахстанцам дадут шанс легализовать праворульные авто

Казахстанцам дадут шанс легализовать праворульные авто Фото: Zakon.kz
Казахстанцы смогут разово легализовать иностранные машины с праворульным управлением. Об этом на пленарном заседании Сената рассказал и.о. председателя Комитета административной полиции МВД Казахстана Кайсар Султанбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий вопрос на пленарном заседании Сената поднял депутат Нурлан Бекназаров. По его словам, на сегодняшний день в Казахстане установлен законодательный запрет на эксплуатацию праворульных авто. Вместе с тем, некоторые граждане уже ввезли праворульные автомобили с иностранными номерами и сейчас не могут их оформить.

При этом он напомнил, в своем Послании от 1 сентября 2022 года президент поставил задачу провести разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, и не прошедших госрегистрацию в соответствии с законодательством. 

"На сегодня у нас в связи с поручением главы государства проводятся работы по разовой легализации транспортных средств и только недавно мы внесли соответствующие поправки, что праворульные транспортные средства будут внесены в разовую легализацию государственной регистрации. Сейчас таких авто около 20 тыс.".И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев

Ранее в МВД рассказали, что ставка сбора за первичную регистрацию авто составит 200 тыс. тенге.

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