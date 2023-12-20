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Алматинцам напомнили о мерах безопасности в новогодние праздники

Алматинцам напомнили о мерах безопасности в новогодние праздники Фото: unsplash
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы жителям и гостям южной столицы напомнили о соблюдении мер безопасности при использовании пиротехнических изделий, сообщает Zakon.kz.

Спасатели напомнили, что покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах. Не менее важно проследить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной, а срок годности не истек. Хранить пиротехнику необходимо дальше от источников тепла и не во влажном помещении.

Крайне важно соблюдать инструкцию по безопасному применению пиротехники, а именно:

  • не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;
  • убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники;
  • никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;
  • совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;
  • выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;
  • не запускайте изделие при сильном ветре;
  • никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
  • не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги;
  • минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков – 50 метров. Так, на этой площадке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий, попав в которые фейерверк может изменить направление.

Также в целях пожарной безопасности при монтаже новогодних елок и их оформлении спасатели советуют устанавливать елки на устойчивом основании и не загромождать выходы из помещения.

Кроме того, необходимо принять во внимание следующее:

  • ветки ели должны располагаться на расстоянии не менее метра от стен и потолка;
  • перед включением световых гирлянд необходимо произвести точный расчет силовых нагрузок электросети с определением влагостойкости при длительном ее использовании;
  • при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, искрение) она немедленно обесточивается.

Кроме того, при проведении новогодних мероприятий в общественных местах (проведение корпоративных вечеров) следует соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

  • используются только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, которые в свою очередь должны быть постоянно открытыми;
  • помещения, где проводятся мероприятия, обеспечиваются первичными средствами пожаротушения;
  • при проведении мероприятий организуется дежурство на сцене и в зальных помещениях лиц, ответственных за пожарную безопасность;
  • дежурные лица должны пройти противопожарный инструктаж.

Не допускается:

  • проводить мероприятия при наличии решеток на окнах помещений, в которых они проводятся;
  • уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;
  • полностью отключать освещение в помещении во время представлений;
  • применять самодельные электрические гирлянды;
  • категорически запрещено применять пиротехнические изделия в помещениях.

По данным начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияра Жусупова, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходит по причине использовании пиротехнических изделий. Так, за последние пять лет произошло 67 пожаров, девять из которых – по причине пиротехники.

"При этом имеет место травмирование среди населения в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Так, в Новый год 2023 года за помощью в медицинские учреждения с различными травмами обратились 13 человек, в том числе трое детей. Всего за последние пять лет пострадали 47 человек, 25 из которых – дети", – поделился Данияр Жусупов.

В этой связи с наступлением новогодних праздников ДЧС проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, а также причин их возникновения, связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий.

"В целях исключения трагических случаев в результате использования пиротехнических изделий ежегодно, начиная с третьей декады декабря, инженерно-инспекторским составом Департамента совместно с сотрудниками Департамента полиции, акиматов, прокуратуры и СМИ проводятся совместные рейды по местам продажи пиротехнических изделий", – отметил Данияр Жусупов.

По результатам совместных рейдов, как отметил спикер, в случае обнаружения несертифицированной контрафактной пиротехнической продукции сотрудниками полиции применяются меры административного воздействия, а также действия для принятия процессуальных решений с последующей конфискацией продукции.

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