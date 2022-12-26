Подростки-вандалы осквернили Вечный огонь в Семее

Фото: скриншот видео

В Департаменте полиции Абайской области 26 декабря 2022 года прокомментировали видео, распространяемое в социальных сетях по факту хулиганских действий подростков в Семее на аллее Победы около Вечного огня, сообщает Zakon.kz.

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