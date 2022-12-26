Подростки-вандалы осквернили Вечный огонь в Семее
Фото: скриншот видео
В Департаменте полиции Абайской области 26 декабря 2022 года прокомментировали видео, распространяемое в социальных сетях по факту хулиганских действий подростков в Семее на аллее Победы около Вечного огня, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что данный факт 26 декабря зарегистрирован в книге учета регистрации центрального отдела полиции.
"Виновные лица установлены. Ими являются трое подростков в возрасте 14-15 лет. В отношении родителей составлены административные протоколы по ст. 435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним". Данное правонарушение будет направлено для принятия процессуального решения в специализированный административный суд", – рассказали в пресс-службе ДП Абайской области.
Санкция ст. 435 КоАП РК влечет административный штраф в размере семи месячных расчетных показателей.
21 ноября 2022 года в прокуратуре Алматинской области рассказали, что в Конаеве подросток сломал подсветку на площади.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ