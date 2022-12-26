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Астанчанина обманули на 120 тысяч долларов

полиция Фото: polisia.kz
Мошенники позвонили предпринимателю из Астаны, представились знакомыми компаньонами по бизнесу и попросили в долг 120 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Поверив звонившему, потерпевший сказал, что на днях будет в Алматы и сам передаст указанную сумму по обговоренному условию передачи денег. Приехав в город, он встретился с ранее незнакомым мужчиной, которому и передал деньги.

Спустя несколько дней потерпевший позвонил своему знакомому и спросил о возврате долга. Тот сказал ему, что никаких денег он у него не занимал.

В Шымкенте провели спецоперацию. Была задержана группа подозреваемых в совершении ряда мошенничеств в особо крупном размере на территории страны. 


Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания. Они проверяются на причастность к другим подобным преступлениям.

Людей, ставшими жертвами аналогичного обмана, просят обращаться в Департамент криминальной полиции МВД по телефонам: 72-23-67, 71-40-86, 72-21-74 и 72-22-45.

23 декабря кредиты на 4 млн тенге оформили мошенники в Темиртау. Полицейские Темиртау задержали группу мошенников – мужчин в возрасте 30 лет и 31 года.


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