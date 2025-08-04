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Происшествия

Мошенник обманул астанчанина, предложив обменять квартиру на машину

житель столицы оформил &quot;обмен&quot; без документов и скрылся, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 23:30 Фото: polisia.kz
Житель Астаны остался без квартиры и автомобиля "благодаря" ловким манипуляциям мошенника, сообщает Zakon.kz.

По данным столичной полиции, неизвестный мужчина разместил на сайте объявление. В нем он якобы предлагал обменять квартиру на автомобиль. На столь заманчивое предложение сразу же откликнулся клиент. Так, астанчанин, не убедившись в подлинности документов на недвижимость, без раздумий передал свой автомобиль стоимостью 8,5 млн тенге злоумышленнику. При чем у "владельца" квартиры при себе даже не имелось оформленного договора обмена. А уже когда мошенник завладел машиной и бесследно исчез, в тот момент автовладелец почувствовал неладное и обратился в полицию.


"В ходе оперативной работы злоумышленник был установлен. Выяснилось, что он уже имел судимость за аналогичные преступления. В настоящее время в отношении него проводится расследование, он привлечен к уголовной ответственности", – подтвердили в департаменте полиции Астаны.

Ранее сообщалось, что в Казахстане фиксируют рекордный рост киберпреступлений.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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