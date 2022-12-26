"Барыс" в жесткой борьбе проиграл "Авангарду"

Казахстанский "Барыс" встретился на льду с российской командой "Авангард" из Омска, сообщает Zakon.kz.

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Игра была жесткой. Астанчане дважды отыгрывались, но в итоге не смогли сдержать натиск омичей и проиграли.

Итог игры "Авангард" – "Барыс" 5:2:

1:0 – Никита Михайлов – 09:18



1:1 – Линден Вей (Никита Михайлис) – 11:56

2:1 – Иван Мирошниченко (Федор Малыхин) – 16:24

2:2 – Егор Петухов (Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко) – 22:58

3:2 – Сергей Толчинский (Арсений Грицюк, Иван Телегин) – 32:49 ГБ

4:2 – Александр Дергачев (Семен Чистяков, Иван Телегин) – 42:37

5:2 – Алекс Броадхерст – 59:14 ПВ

С 41 очком "Барыс" идет восьмым на Востоке, но у "Амура" (40 баллов) на три матча меньше. В последнем матче в 2022 году астанинцы 28 декабря сыграют в гостях с "Сибирью".

