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Власти Южной Кореи разрешили завозить в страну секс-кукол

Ввоз секс-куклы в Южную Корею Фото: pixabay
За прошедшие годы таможенники Южной Кореи изъяли сотни секс-кукол из-за закона, запрещающего любые товары, которые могут нанести ущерб традициям страны и общественной морали, сообщает Zakon.kz.

Хотя секс-куклы не относятся к запрещенным товарам, они также стали объектом ограничений, пишет Yonhap.

После нескольких судебных исков таможенная служба Кореи объявила о внесении изменений и пересмотре своей политики.

Импортеры, выступавшие против запрета, утверждали, что поскольку куклы используются в частной и личной жизни, они не наносят ущерба общественной морали и достоинству.

Куклы, напоминающие детей или конкретных людей, по-прежнему будут находиться под запретом. В начале этого года Южная Корея ослабила некоторые ограничения на импорт и разрешила ввоз частей секс-кукол, но не полного тела.

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