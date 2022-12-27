Власти Южной Кореи разрешили завозить в страну секс-кукол
Фото: pixabay
За прошедшие годы таможенники Южной Кореи изъяли сотни секс-кукол из-за закона, запрещающего любые товары, которые могут нанести ущерб традициям страны и общественной морали, сообщает Zakon.kz.
Хотя секс-куклы не относятся к запрещенным товарам, они также стали объектом ограничений, пишет Yonhap.
После нескольких судебных исков таможенная служба Кореи объявила о внесении изменений и пересмотре своей политики.
Импортеры, выступавшие против запрета, утверждали, что поскольку куклы используются в частной и личной жизни, они не наносят ущерба общественной морали и достоинству.
Куклы, напоминающие детей или конкретных людей, по-прежнему будут находиться под запретом. В начале этого года Южная Корея ослабила некоторые ограничения на импорт и разрешила ввоз частей секс-кукол, но не полного тела.
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