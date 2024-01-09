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Законодательство РК

В Южной Корее законодательно запретили есть собак

В Южной Корее законодательно запретили есть собак Фото: pxhere
Парламент Южной Кореи принял законопроект, запрещающий разведение и убой собак для употребления их мяса в пищу, сообщает Zakon.kz.

Законопроект одобрила Национальная Ассамблея: проголосовало 208 человек. Еще двое – воздержались.

Для его принятия в стране объединились две ведущие политические силы – правящая партия "Гражданская сила" и оппозиционная Демократическая партия.

По данным информационного издания Yonhap News Agency, нарушителям грозит штраф в размере до 30 млн вон (10 млн тенге) или до трех лет заключения.

Примечательно, что полностью закон вступит в силу в 2027 году после трехлетнего переходного периода.

В последние годы практика употреблять в пищу собак вызывала критику как со стороны международного сообщества, так и у молодого поколения южных корейцев.

Блюда из собачьего мяса в Южной Корее считаются лекарственными и употребляются при тяжелых простудных заболеваниях. Пристрастие к таким блюдам испытывает чаще всего старшее поколение, которое лечилось так в юности, когда в стране не было других доступных "лекарств".

Ежегодно на собаководческих фермах в стране разводят около 2,5 млн собак: около 1 млн из них съедают.

О планах принять закон стало известно еще в конце 2023 года.

Анастасия Московчук
Южная Корея
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