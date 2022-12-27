В Павлодаре вооруженный мужчина ограбил салон сотовой связи на 12 млн тенге
Фото: Zakon.kz
В Павлодаре 22 декабря вооруженный ножом мужчина ограбил салон сотовой связи, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Павлодарской области, в салоне сотовой связи, расположенном в одном из торговых домов, неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, связал ей руки и ноги, после же открыто завладел 25 мобильными телефонами, а также суммой более 305 тыс. тенге.
Как отметили в полиции, общая сумма ущерба составила порядка 12 млн тенге.
Начато досудебное расследование по ст. 192 ч. 4 п. 2 УК РК.
Проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.
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