В Павлодаре вооруженный мужчина ограбил салон сотовой связи на 12 млн тенге

В Павлодаре 22 декабря вооруженный ножом мужчина ограбил салон сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Павлодарской области, в салоне сотовой связи, расположенном в одном из торговых домов, неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, связал ей руки и ноги, после же открыто завладел 25 мобильными телефонами, а также суммой более 305 тыс. тенге.

Как отметили в полиции, общая сумма ущерба составила порядка 12 млн тенге.

Начато досудебное расследование по ст. 192 ч. 4 п. 2 УК РК.

Проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Осенью в Караганде клуб ограбили почти на 4 млн тенге с помощью игрушечного пистолета.