Вооруженный мужчина пытался ограбить банк во Франции

10 апреля во Франции в коммуне Клермон-л'Эро 47-летний мужчина пытался ограбить банк, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации радиостанции France Bleu, преступник был вооружен винтовкой. Один из свидетелей рассказал, что мужчина попросил его отступить, после чего дважды выстрелил в витрину.



"Я пытался связаться с полицией, но кто-то сделал это до меня. Сотрудники правоохранительных органов прибыли быстро. В тот момент, когда я отступал, произошла перестрелка. Местность была полностью оцеплена", – рассказал очевидец.

Радиостанция уточняет, что прибывшие на место жандармы оцепили район происшествия и вызвали силовиков. Известно, что сотрудники банка не пострадали. Примерно через полтора часа мужчину ликвидировали.

В настоящее время на месте происшествия проводятся экспертизы. По факту инцидента начато расследование.

Un braquage de banque a eu lieu ce matin à Clermont-l'Hérault. Le forcené est décédé après des échanges de tirs avec les gendarmes. Connu pour des faits de violences il était armé d'1 revolver et 2 armes longues. Les 3 salariés sains et saufs se sont réfugiés dans le coffre-fort. pic.twitter.com/rCLUM3bvLe — viàOccitanie (@viaOccitanieTV) April 10, 2024

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