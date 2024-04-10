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Вооруженный мужчина пытался ограбить банк во Франции

вооруженное ограбление, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 19:57 Фото: скриншот видео
10 апреля во Франции в коммуне Клермон-л'Эро 47-летний мужчина пытался ограбить банк, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации радиостанции France Bleu, преступник был вооружен винтовкой. Один из свидетелей рассказал, что мужчина попросил его отступить, после чего дважды выстрелил в витрину.

"Я пытался связаться с полицией, но кто-то сделал это до меня. Сотрудники правоохранительных органов прибыли быстро. В тот момент, когда я отступал, произошла перестрелка. Местность была полностью оцеплена", – рассказал очевидец.

Радиостанция уточняет, что прибывшие на место жандармы оцепили район происшествия и вызвали силовиков. Известно, что сотрудники банка не пострадали. Примерно через полтора часа мужчину ликвидировали.

В настоящее время на месте происшествия проводятся экспертизы. По факту инцидента начато расследование.

Ранее сообщалось, что дерзкое ограбление магазина в Кокшетау попало на видео.

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