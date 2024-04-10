Вооруженный мужчина пытался ограбить банк во Франции
Согласно информации радиостанции France Bleu, преступник был вооружен винтовкой. Один из свидетелей рассказал, что мужчина попросил его отступить, после чего дважды выстрелил в витрину.
"Я пытался связаться с полицией, но кто-то сделал это до меня. Сотрудники правоохранительных органов прибыли быстро. В тот момент, когда я отступал, произошла перестрелка. Местность была полностью оцеплена", – рассказал очевидец.
Радиостанция уточняет, что прибывшие на место жандармы оцепили район происшествия и вызвали силовиков. Известно, что сотрудники банка не пострадали. Примерно через полтора часа мужчину ликвидировали.
В настоящее время на месте происшествия проводятся экспертизы. По факту инцидента начато расследование.
Un braquage de banque a eu lieu ce matin à Clermont-l'Hérault. Le forcené est décédé après des échanges de tirs avec les gendarmes. Connu pour des faits de violences il était armé d'1 revolver et 2 armes longues. Les 3 salariés sains et saufs se sont réfugiés dans le coffre-fort. pic.twitter.com/rCLUM3bvLe— viàOccitanie (@viaOccitanieTV) April 10, 2024
Ранее сообщалось, что дерзкое ограбление магазина в Кокшетау попало на видео.