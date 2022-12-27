Правительство Казахстана планирует брать займы на строительство канализации у МФО

На заседании правительства 27 декабря министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о работе по обновлению канализационных очистных сооружений в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, сегодня из 89 городов республики канализационные очистные сооружения отсутствуют в 27 городах, в 41 городе износ достигает от 60%. В целом требуется их строительство или реконструкция в 68 городах.

"Работа уже начата по 3 проектам в городах Сарыагаш, Атырау, Форт-Шевченко. На следующий год предусмотрены средства на реализацию еще 3 проектов в городах: Актау, Ленгер, Шымкент. По остальным городам (62 города) министерством выработаны 2 подхода финансирования". Каирбек Ускенбаев

В частности, первый - это привлечение займов международных финансовых организаций под государственную гарантию. Данный механизм будет применяться для строительства и реконструкции сооружений в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек.

Второй - за счет трансфертов из республиканского бюджета. Этот механизм для реализации проектов в 36 малых городах с населением до 45 тысяч человек.

Он сообщил, что заемные средства МФО под государственную гарантию будут предоставляться сроком до 15 лет. Для реализации проектов в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек необходимо порядка 403 млрд тенге.

Возврат займов планируется из двух источников – за счет тарифов и за счет субсидии из республиканского и местного бюджетов.

"Объем субсидий из республиканского бюджета не будет превышать общую сумму основного долга по займу. Данный механизм потребует поэтапное увеличение тарифов - от 7% до 30%. Вопрос увеличения тарифов прорабатывается в рамках поручения главы Государства по новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции". Каирбек Ускенбаев

Как заключил глава МИИР, за счет трансфертов из республиканского бюджета будут реализовываться проекты по строительству канализационных очистных сооружений в 36 малых городах с населением до 45 тысяч человек. Предварительная стоимость составляет порядка 76 млрд тенге.

По данным ведомства, на первом этапе в 2023-2026 годах планируется реализация 17 проектов, в том числе 12 проектов за счет займов МФО (6 – ЕБРР, 6 - АБР) и 5 проектов за счет трансфертов из республиканского бюджета. На втором этапе в 2024-2027 годах - 26 проектов, в том числе 8 за счет займов МФО (5 - ЕБРР, 3 - АБР) и 18 проектов за счет трансфертов из республиканского бюджета. На третьем этапе в 2025-2028 годах -19 проектов, в том числе 6 за счет займов МФО (3 - ЕБРР, 3 - АБР) и 13 проектов за счет трансфертов из республиканского бюджета. Активная работа по предоставлению финансирования ведется Европейским Банком Реконструкции и Развития и Азиатским Банком Развития.

На пленарном заседании Сената Парламента РК 26 декабря депутат Ольга Булавкина подняла проблему плачевного состояния канализационной системы Казахстана. Она информировала, что износ канализационных сетей в стране достигает своего максимума. В частности, в городах Кокшетау, Экибастузе, Семее и Риддере этот показатель составляет 90%.