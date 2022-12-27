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Павлодарец забыл, как разбил дверь полицейского поста

Павлодарец забыл, что разбил дверь полицейского поста Фото: Zakon.kz
Нетрезвый житель Павлодара разбил разбил дверь модульного поста полиции. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, нарушитель не помнит о поступке.

Инцидент произошел поздно вечером 25 декабря. На месте происшествия, как уточнили в пресс-службе, полицейские задержали пьяного 32-летнего мужчину.

Нарушитель не только разбил дверь, но и зашел внутрь поста.

Правоохранители добавили, что пост был закрыт, так как дежурная смена отрабатывала вызов семейно-бытового характера по улице Донецкой.

Вместе с тем, мужчина не смог объяснить свои действия, так как не помнил о произошедшем. Также сказано, что поврежденную дверь восстановил отец дебошира.


"За совершение мелкого хулиганства павлодарец привлечен к ответственности по ст. 434 КРКоАП. Суд назначил мужчине административный арест на 10 суток".Пресс-служба ДП Павлодарской области

22 декабря стало известно, что из-за штрафов костанаец разбил стекла своего авто.

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Анастасия Московчук
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